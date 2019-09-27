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Hizmete yeniden başlayan Silivri Devlet Hastanesi havadan görüntülendi

Hizmete yeniden başlayan Silivri Devlet Hastanesi havadan görüntülendiİSTANBUL - Depremin ardından tedbir amaçlı boşaltılan Silivri Devlet Hastanesi'nde herhangi bir hasara rastlanmadı.

27.09.2019 23:24
Hizmete yeniden başlayan Silivri Devlet Hastanesi havadan görüntülendi
İSTANBUL - Depremin ardından tedbir amaçlı boşaltılan Silivri Devlet Hastanesi'nde herhangi bir hasara rastlanmadı. Yeniden hizmet vermeye başlayan hastane drone ile havadan görüntülendi.
İstanbul'da dün yaşanan depremin merkez üssünde bulunan Silivri Devlet Hastanesi, tedbir amaçlı boşaltıldı. Hastanede bulunan cihazlar, bahçede kurulan sahra çadırlarına taşındı. AFAD yetkilileri tarafından hastane yapılan incelemede herhangi bir hasara rastlanmadı. Bunun üzerine hastane tam kapasite olarak yeniden çalışmaya başladı. Drone ile havadan görüntülenen Silivri Devlet Hastanesi bahçesindeki sahra çadırlarının tedbir amaçlı tutulmaya devam edildiği görüldü.
Hizmete yeniden başlayan Silivri Devlet Hastanesi havadan görüntülendi

Devlet Hastanesi, İstanbul, Silivri, Genel

Kaynak: İHA

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