Hizmetin Gecesi Gündüzü Yok

14 Aralık 2018 Cuma 13:01



14 Aralık 2018 Cuma 13:01

Bursa Büyükşehir Belediyesi BUSKİ Genel Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, trafik akışını olumsuz etkilememek için bütün şehir uykuya daldığında ana arterlerdeki mazgalları muhtemel su baskınlarına karşı temizliyor.Bilhassa son yıllarda küresel ısınmaya bağlı olarak yaşanan ani ve şiddetli yağışların yol açtığı sel baskınları sadece Türkiye'de değil bütün dünyada önemli bir tehdit unsuru oluştururken, Bursa Büyükşehir Belediyesi, muhtemel baskınlara karşı tedbirlerini artırdı. Özellikle dere ıslah çalışmalarıyla birlikte şehir merkezinden geçen dereleri daha güvenli hale getiren BUSKİ ekipleri, özellikle ana arterlerdeki batçıklarda bulunan yağmur suyu kanallarını sürekli açık utmak için hummalı bir mesai harcıyor.Trafik akışını olumsuz etkilememek için gece yarısından sonra yapılan çalışmalar dahilinde ekipler, şehrin farklı noktalarında sabahın ilk ışıklarına kadar kesintisiz temizlik çalışması yapıyor. Su baskınlarının özellikle kış aylarında önemli sorunlardan biri olduğunu dile getiren Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, "Sağlıklı bir şehir inşa etmenin en önemli anahtarı öncelikle güçlü bir altyapı. Yatırımlarla şehrimizin alt yapısını güçlendirdiğimiz gibi bu sistemi sürekli işler hale getirmek için de ekiplerimiz gece gündüz demeden çalışıyor" dedi. - BURSA