Hkü'de 24 Kasım Öğretmenler Günü'nü Kutladı

23 Kasım 2018 Cuma 16:50



23 Kasım 2018 Cuma 16:50

Hasan Kalyoncu Üniversitesi (HKÜ) Eğitim Fakültesi, düzenlediği etkinlik ile 24 Kasım Öğretmenler Günü'nü kutladı.HKÜ Kongre ve Kültür Merkezinde gerçekleşen programda, "Piyano Eşliğinde Şiir Dinletileri, Oratoryo Gösterisi, Konferans ve Hasan Kalyoncu Marşı"gibi çeşitli etkinlikler yer aldı.HKÜ Eğitim Fakültesi tarafından organize edilen program, Saygı Duruşu ve İstiklal Marşı ile başladı. Katılımın yoğun olduğu programın açılış konuşmasını HKÜ Rektör V. Prof. Dr. Edibe Sözen ve HKÜ Eğitim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Şener Büyüköztürk yaptı. Hepimizin ilk öğretmenleri anne ve babalarıdır diyerek konuşmasına başlayan Sözen, "Anne ve babalarımızdan sonra hayatımızın en belirleyici aktörleri öğretmenlerimizdir. Benim öğretmenim de halen hafızamın çok önemli bir yerini kuşatıyor. Bana; başarıyı başarıyı, paylaşmayı ve bilginin değerini öğrettiği için kendisini minnetle anıyorum. Tüm öğretmenlerimizin öğretmenler günü kutlu olsun" dedi."Yükümüz ağır değil, sorumluluklarımız ağır"Geleceğin öğretmenleri olarak çok daha farklı dünyada rol oynayacaksınız diyerek genç öğretmenlere seslen Edibe Sözen, "Gelecek dünyasının iki önemli özelliği var. Bunlardan biri, otomatikleşen, dijitalleşen, hatta robotlarla yaşayan insanların olduğu bir dünyaya doğru yol alıyoruz. Bunlara hazırlıklı olmamamız gerekiyor. Bir diğer özellik ise ülkemizin bütün avrupa birliği ülkeleri içinde ayrı bir önemi var. Ülkemizin büyük bir kısmını da genç nüfus oluşturuyor. Bu nedenle sizlerin hayata geçireceği projeler ve hayata bakış açınız belkide gençlik politikalarımızı yeniden şekillendirecek ve nesiller boyu devam edecek. Yükümüz ağır değil ama sorumluluklarımız ağır. Bu kıtada iyi genç yetiştirirsek inanıyorum ki diğer ülkelerden daha önemli konumda geleceğe bakma imkanımız olacak" şeklinde konuştu."Öğretmenlik mesleği, geleceğin inşasıdır"Başöğretmen Mustafa Kemal Atatürk'ü, yakın zamanda şehit edilen Şenay Aybüke Yalçın ve Necmettin Yılmaz öğretmenlerimizi rahmet, minnet ve şükran ile anmak istiyorum diyerek tüm öğretmenlerin 24 Kasım Öğretmenler Günü'nü kutlayan HKÜ Eğitim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Şener Büyüköztürk, "Öğretmenlik mesleği, geleceğin inşasıdır. Bir gönül işidir. Bir memleket sevdasıdır" dedi. Fuat Köprülü'nün sözleriyle tutarlı olarak hakikat aşkı ve fazilet aşkı ile yola çıkacak biz öğretmenlerin başaramayacağı hiç bir şey yoktur diyen Büyüköztürk, "hakikati, bilimi, ahlakla aramak ve paylaşmak öğretmenlerimizin vazgeçilmez stratejisidir" ifadelerini kullandı.Açılış konuşmalarının ardından Türkiye Yazarlar Birliği Gaziantep Kurucu Başkanı ve Okul Müdürü Şair-Yazar Zekeriya Efiloğlu, kendi kaleme aldığı Öğretmen adlı şiirini piyano eşliğinde izleyiciye sundu.Öğrencilerden duygulandıran oratoryoHKÜ Eğtim Fakültesi öğrencileri, Özel Erdem Koleji Müzik Öğretmeni Nizamettin Safa'nın piyano dinletisi eşliğinde'Başöğretmen Atatürk Orotoryosunu' canlandırdı. Öğrencileri ile birlikte sahneye çıkan HKÜ Eğitim Fakültesi Dr. Öğretim Üyesi Nilay Kayhan ise "Ben Öğretmen Olmak İstiyorum" adlı şiiri seslendirdi. Katılımcıların beğenisini toplayan ve duygulandıran gösteri büyük alkış aldı.Ankara Üniversitesi Eğitimde Psikolojik Hizmetler Bölüm Başkanı Prof. Dr. Selahiddin Öğülmüş ise konferans gerçekleştirdi.Hasan Kalyoncu anısına öğrenci marşıEtkinlikte ilk kez, 22 Kasım 2008'de ebediyete intikal eden Hasan Kalyoncu Üniversitesi kurucusu Hasan Kalyoncu anısına, söz ve müziği Gülşen Batar Anadolu Lisesi Müzik Öğretmeni Zişan Erdoğan Gülhan'a ait olan "Hasan Kalyoncu Üniversitesi Öğrenci Marşı" yer aldı.Yoğun duygu ve ilgi ile gerçekleşen etkinlik, katılımcılara plaket takdim edilmesinin ardından toplu fotoğraf çekimi ile sona erdi. - GAZİANTEP