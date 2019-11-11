Haberler » Güncel » HKÜ'de fidanlar toprakla buluştu - Haber

HKÜ'de fidanlar toprakla buluştu

Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından daha yeşil bir Türkiye için 11.11.2019, saat 11.11'de 11 milyon fidanın toprakla buluştuğu "Geleceğe Nefes" projesi kapsamında Hasan Kalyoncu Üniversitesinde (HKÜ), fidan dikim etkinliği gerçekleştirildi.

11.11.2019 14:11 | Son Güncelleme: 11.11.2019 14:16HKÜ'de fidanlar toprakla buluştu
Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından daha yeşil bir için 11.11.2019, saat 11.11'de 11 milyon fidanın toprakla buluştuğu "Geleceğe Nefes" projesi kapsamında Hasan Kalyoncu Üniversitesinde (HKÜ), fidan dikim etkinliği gerçekleştirildi.

Türkiye'nin 81 ilinde eş zamanlı olarak düzenlenen etkinlik, yanan alanlarla birlikte köy okulları ve köy yolları başta olmak üzere okul bahçelerinden yol kenarlarına, kamusal alanlardan bozuk orman alanlarına, askeri birliklerden ibadethane ve sağlık ocağı bahçelerine kadar ağaçlandırma çalışması yapılabilecek bütün potansiyel alanlarda gerçekleştirildi. "Geleceğe Nefes" projesine destek veren HKÜ, öğrencileri ile birlikte fidanları toprakla buluşturdu.

Gaziantep'te "çevreci, yeşil ve sıfır emisyonlu kampüsü" ile ön plana çıkan HKÜ, Türkiye genelinde 2023 noktada 11 milyon fidan dikiminin eş zamanlı gerçekleştirildiği etkinlik kapsamında kampüsü yeşillendirdi. HKÜ Öğrencilerinin yoğun ilgi gösterdiği etkinliğe katılan HKÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Hasan Tunç ve HKÜ Genel Sekreteri Ümit Şahnaoğlu, öğrencilerle birlikte fidan dikimi gerçekleştirdi. Doğaya ve çevreye olan duyarlılığı arttırmak ve geliştirmek amacıyla özellikle de son zamanlarda zarar gören ormanları yenileyebilmek için başlatılan projeye HKÜ öğrencileri geniş bir katılım sağladı.

Üniversite öğrencileri geleceğe nefes oldu

Yılda 45 bin ağaç kadar karbondioksit emisyonunu azaltabilen yeşil bir kampüse sahip olan HKÜ, gerçekleştirilen etkinlikle öğrencilerine fidan dikimi konusunda destek oldu. Daha yeşil bir kampüs için kollarını sıvayan öğrenciler, fidan dikimlerini gerçekleştirdikten sonra fidanlarını sulayarak geleceğe nefes oldu.

Fidan dikimlerini gerçekleştiren öğrenciler, etkinliğe katılan akademisyenleriyle beraber fidanların önünde hatıra fotoğrafı çektirdi. - GAZİANTEP

Türkiye, Güncel

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Haberleri
16:26 Sandıklı'da Atatürk fotoğraf sergisi açılışı
16:25 Eski İngiliz istihbarat subayına sipariş götüren kebapçı konuştu
16:25 Vali Erin'den PKK/YPG'nin karargah olarak kullandığı hastaneye ziyaret
16:20 Merkür'ün Güneş önünden geçişi başladı
16:25 Evlat nöbetindeki aileler Cumhurbaşkanı için ördükleri atkıyı teslim etti
16:00 Edirne sınır kapısında ortada kalan terörist gazetecilerden yardım istedi
15:53 İBB Meclisi'nde İmamoğlu'nu kızdırdılar: Elini indir, haddini bildiririm sana
15:52 İngiliz internet sitesi, Trump'ın Erdoğan'a bir mektup daha gönderdiğini öne sürdü
15:31 CHP'den kanun teklifi: İnternet gazeteciliği Basın Kanunu kapsamına alınsın
15:13 Terör örgütü yandaşları, devriye sırasında Türk askerine saldırdı
12:04 Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan, İmamoğlu'nun 'Temel atmama töreni'ne sert çıktı: Şu gaflete bakın
13:49 Son dakika: Beyaz Miğferler'in kurucusu eski İngiliz istihbaratçı, İstanbul'da ölü bulundu!
12:14 Son dakika: Eski Dışişleri Bakanı Mümtaz Soysal hayatını kaybetti
10:29 Son dakika: AK Partili Kandemir duyurdu: Önümüzdeki günlerde istifalar olacak
11.11.2019 16:26:21