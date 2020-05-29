HKÜ "Online Tercih Fuarı" ile üniversite adaylarıyla buluşacak

Hasan Kalyoncu Üniversitesi (HKÜ), korona virüs salgını süreci nedeniyle üniversite adaylarıyla 30-31 Mayıs 2020'de 'Online Tercih Fuarı'nda bir araya gelecek.

HKÜ
29.05.2020 15:55 | Son Güncelleme: 29.05.2020 15:58
Hasan Kalyoncu Üniversitesi (HKÜ), korona virüs salgını süreci nedeniyle üniversite adaylarıyla 30-31 Mayıs 2020'de 'Online Tercih Fuarı'nda bir araya gelecek.

Gaziantep'te bölgenin ilk vakıf üniversitesi olarak bilim, sanat, kültür, spor, teknoloji ve inovasyon ışığında kurulan Hasan Kalyoncu Üniversitesi (HKÜ), korona virüs salgını sürecinden dolayı üniversite adaylarıyla 30-31 Mayıs 2020'de "Online Tercih Fuarı"nda bir araya gelecek.

Adaylar akademisyenlerle online görüşebilecek

7 fakülte, 28 bölüm, 16'sı doktora olmak üzere 42 lisansüstü program, bir yüksekokul ve bir meslek yüksekokulu ile uluslararası üniversite olma yolunda ilerleyen HKÜ, üniversite adayları ile Online Tercih Fuarında buluşuyor. Fiziki fuarlarda aday öğrencilerle bir araya gelerek sorularını cevaplayan ve yol gösteren HKÜ, bu kez sanal ortamda üniversite adaylarının sorularını cevaplandıracak.

Sistem üzerinden öğrencilerle hızlı, kolay ve yüksek etkileşim kuracak olan akademisyenler, üniversite adaylarına daha doğru ve isabetli karar verme, tercih yaparken dikkat edilmesi gerekenler, fakülteler ve bölümler hakkında detaylı bilgi verecekler. Üniversite adayları, Online Tercih Fuarı'na bilgisayar, tablet ya da telefon ile https://online.unitercih.com/stand/39 linki üzerinden giriş yapabilecekler. 30-31 Mayıs 2020 tarihinde gerçekleşecek fuarda adaylar, uzmanlarla ve danışmanlarla 11: 00 ile 18: 00 saatleri arasında online olarak görüşecek, 24 saat boyunca mesaj yoluyla sistem üzerinden uzmanlardan bilgi alacaklar.

"Motivasyonunuzu düşürmeyin"

Online Fuara katılmanın üniversite adayları için önemine dikkat çeken HKÜ Rektör Vekili Prof. Dr. M. Hanifi Aslan, "Sevgili üniversite adayları, bugüne kadar alışık olmadığınız bir eğitim süreci geçirdiniz. Sizler için zor bir tecrübe oldu. Ama kısa zamanda uyum sağladığınızı düşünüyorum. Zaman hızlı ilerliyor ve her şey sürekli değişiyor. Bu dönüşüme ayak uydurmak hepimiz için çok önemlidir. Bizler de üniversiteler olarak geleceğinizi şekillendirmenizde, istediğiniz bölüm ve meslekleri tercih etmenizde sizlere online fuarlar yoluyla destek oluyoruz. Moralinizi yüksek tutun, azminizi kaybetmeyin. Hepinize stres ve kaygıdan uzak, başarılı bir öğrenim hayatı diliyorum" dedi. - GAZİANTEP

Kaynak: İHA

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