Hobbit köyü kar altında Sivas
'ta kar altında kalan Paşabahçe
Mesire alanı ve Hobbit köyü havadan görüntülendi
SİVAS - Sivas'ta kar altında kalan Paşabahçe Mesire alanı ve Hobbit köyü havadan görüntülendi. Sivas'ta öğle saatlerinden itibaren etkili olan kar yağışı kenti beyaza bürüdü. Yaz aylarında turistlerin uğrak yeri olan Sivas Belediyesi Paşabahçe mesire alanı ve Hobbit köyü de beyaz karlar altında kaldı. Bu alan kar manzarası fotoğrafları çekmek isteyenlerin de tercihi oldu. Sivas'ın ilçelerinde de etkili olan kar yağışı Zara- Suşehri
arasında ve Kangal
- Divriği
ilçeleri arasında ulaşımda aksamalara neden oldu.
Paşabahçe,Sivas