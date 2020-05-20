Hobi bahçeleri açıldı

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç'ın geçen hafta yapmış olduğu açıklama doğrultusunda 1784 hobi bahçesi üretime açıldı.

Hobi bahçeleri açıldı
20.05.2020 16:49 | Son Güncelleme: 20.05.2020 16:49

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç'ın geçen hafta yapmış olduğu açıklama doğrultusunda 1784 hobi bahçesi üretime açıldı. Vatandaşların talebi ve Büyükşehir Belediyesi'nin çalışmaları sonucu açılan hobi bahçeleri için korona virüs nedeniyle bir dizi kriter getirildi.


İl Hıfzıssıhha Kurulu kararıyla korona virüs tedbirleri çerçevesinde kapatılan hobi bahçeleri sakinlerine kavuştu. Konu hakkında açıklama yapan Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, "Vatandaşlarımızdan açılması için yoğun talep geldi. İl Hıfzıssıhha Kuruluna ısrarla taleplerimizi ilettik. Belirli koşullara uyulması şartıyla açılabileceği şeklinde bize yetki verdiler. Biz de istenilen kriterlerin sağlanması şartıyla Hobi Bahçelerini sahipleriyle artık buluşturduk. Belediyemizin girişimleri sonucu açılan hobi bahçeleri sokağa çıkma kısıtlaması uygulanan günler haricindeki her gün 08.30 ile 18.30 saatleri arasından tek ve çift sayı uygulamasına göre hizmet verecek, ayrıca hobi bahçeleri için bu dönemde korona virüs tedbirleri kapsamında bir dizi kural da uygulanacak. Covid 19 ile mücadele kapsamında uyulması gereken kuralların başında hobi bahçelerine 65 yaş üstü ve 20 yaş altındakilerin giremeyeceği ve hobi bahçelerindeki ekim dikim faaliyetleri ise 65 yaş altı ve 20 yaş üstü kişiler tarafından yapılabilecek" dedi. Büyükşehir Belediyesi bünyesindeki hobi bahçelerinin açılması içi diğer kriterler de belirlendi.


Beş farklı bölgedeki 1784 hobi bahçesinden her birisine en fazla iki kişi girebilecek. Hobi bahçelerinin ana giriş kapılarında ateş ölçümü yapılacak ve girenler kaydedilecek. Bahçe numarası tek olanlar ayın tek günlerinde, çift olanlar ise ayın çift günlerinde giriş yapabilecek. Hobi bahçelerine maskesiz kimse alınmayacak ve sosyal mesafe kuralları için denetimler yapılacak. Hobi Bahçeleri'nin açıldığı ilk günden bahçelerine gelerek ekim çalışmalarına başlayan vatandaşlar, taleplerine cevap vererek hobi bahçelerini açılmasını sağlayan Büyükşehir Belediyesi Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç'a teşekkür ettiler. - KAYSERİ

Kaynak: İHA

Etiketler: Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı, Memduh Büyükkılıç, Güncel, Haber

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