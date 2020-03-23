Haber, Son Dakika, Haberler
Menü
Haberler ›› Güncel ››Hobi bahçeleri kapatıldı - Haberler

Hobi bahçeleri kapatıldı

Eskişehir Odunpazarı Belediyesi, yeni tip korona virüs karşı alınan önlemler kapsamında halkın yoğun olarak kullandığı hobi bahçelerini kullanıma kapattı.

23.03.2020 15:32 | Son Güncelleme: 23.03.2020 15:40
Hobi bahçeleri kapatıldı
Eskişehir Odunpazarı Belediyesi, yeni tip korona virüs karşı alınan önlemler kapsamında halkın yoğun olarak kullandığı hobi bahçelerini kullanıma kapattı.

Dezenfeksiyon çalışmalarını sürdüren, vatandaşlara belediyeye gelmeden işlemlerini evlerinden yapabileceklerine dair açıklamalar yapan, cadde ve sokakları yıkayarak dezenfekte eden Odunpazarı Belediyesi, aldığı önlemlere yenilerini ekledi. Odunpazarı Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri, halkın yoğun olarak kullandığı hobi bahçelerini, salgın tehlikesi geçene kadar, kullanıma kapatma kararı aldı. Korona virüse karşı Odunpazarı Belediyesi olarak gerekli çalışmaları yürüttüklerini belirten yetkililer, vatandaşların sağlığını korumak için böyle bir önlemi almak zorunda kaldıklarını söyledi. Ayrıca yetkililer, hobi bahçeleri için henüz para yatırmayan vatandaşlar ise ücretlerini daha sonra yatırabileceğini de belirtti. 7'den 70'e tüm vatandaşlara bir kez daha 'Evde Kal' çağrısı yapan yetkililer, vatandaşlardan bireysel sorumluluklarını yerine getirmesini ve hijyen kurallarına uymasını istedi. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İHA

Etiketler : Odunpazarı Belediyesi, Eskişehir, Güncel

Paylaş
Google'da Takip Et Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş! Instagram Sayfası

Güncel Manşet

Haberler

Denetimlerini sıklaştıran polis yaşlıları ormanlık alanda yakaladı Haberler
Denetimlerini sıklaştıran polis yaşlıları ormanlık alanda yakaladı
Biner liralık destek için riski hiçe sayıp soluğu orada aldılar Haberler
Biner liralık destek için riski hiçe sayıp soluğu orada aldılar
Sokağa çıkma yasağı uygulanmalı mı? Bilim Kurulu Üyesi yanıt verdi Haberler
Sokağa çıkma yasağı uygulanmalı mı? Bilim Kurulu Üyesi yanıt verdi
Tunç Soyer’den koronayla mücadele eden personellere moral primi Haberler
Tunç Soyer'den koronayla mücadele eden personellere moral primi
Türk firmadan koronayla mücadele için büyük başarı! Avrupa ülkeleri sıraya girdi Haberler
Türk firmadan koronayla mücadele için büyük başarı! Avrupa ülkeleri sıraya girdi
Bakan Selçuk’tan uzaktan eğitim tepkilerine yanıt: Onaylamıyorum Haberler
Bakan Selçuk'tan uzaktan eğitim tepkilerine yanıt: Onaylamıyorum
İstanbul’da anket yaptırdı: Sokağa çıkma yasağı getirilsin mi? Haberler
İstanbul'da anket yaptırdı: Sokağa çıkma yasağı getirilsin mi?
Trump’ın koronaya karşı önerdiği ilacı kullanan 3 kişi hastanelik oldu Haberler
Trump'ın koronaya karşı önerdiği ilacı kullanan 3 kişi hastanelik oldu

Son Dakika Güncel Haberleri

Tarihi Yarımada'da, vatandaşlar sokağa çıkma kısıtlamasına uydu - Haber Alanya'da "ihtiyaç karşılama" hizmetlerinden 65 üstü yerleşik yabancılar da faydalanıyor - Haber DİYARBAKIR Sürücülerin kavgasına yakınları da katıldı - Haber PİSTTEN ÇIKAN UÇAK SORUŞTURMASI; KAPTAN PİLOT EV HAPSİ ŞARTIYLA TAHLİYE EDİLDİ - Haber Ev karantinasından kaçtı, polis yakaladı - Haber Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Mehmet Doğanay: Sokağa çıkma yasağının gerekli olduğunu düşünmüyorum - Haber Polis "Ölmek mi istiyorsunuz?" diye uyardığı yaşlıları kolonya sıkarak evlerine gönderdi - Haber Son Dakika: Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk sosyal medyadan gelen uzaktan eğitim tepkilerine yanıt verdi: Ben de onaylamıyorum - Haber İmamoğlu, İstanbul'da koronavirüs anketi yaptırdı: Sokağa çıkma yasağı getirilsin mi? - Haber İspanya'da yetkililer, vaka sayısının hafta sonuna doğru azalmasını bekliyor - Haber Son Dakika: Kredi borçlarını erteleyen banka sayısı 7 oldu! İşte erteleme kararı alan bankalar - Ekonomi
Loading