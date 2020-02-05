Hobi bahçesi ailelerin kullanımına açılıyor

Kağıthane halkının toprakla zaman geçirmelerine, şehrin içinde sebze, meyve yetiştirmelerine imkan sağlamak amacıyla hizmete sunulan Hobi Bahçesi, Kağıthaneli ailelerin kullanımına açılıyor. Hamidiye Mahallesi Gölcük Sokak'taki Hobi Bahçesi'nde 58 adet hobi evi bulunuyor. Kağıthaneli vatandaşlar isterlerse hobi evlerini bir yıllığına kiralayabilecek.

Hobi bahçesi kullanımı için başvurmak isteyenler, 14 Şubat'a kadar belediyenin hizmet binası içerisinde yer alan Kentli Servisi'ne bizzat başvuruda bulunabilecek. Başvuruların değerlendirilmesinin ardından hak sahipleri kura yoluyla belirlenecek. Bir hobi evinin bir yıllık kiralanmasının bedeli ise bin 500 TL olarak açıklandı.

Vatandaşlar konuya ilgili detaylı bilgiye Kağıthane Belediyesi'nin resmi internet sitesi üzerinden, 444 23 00 veya 0212 321 0825 numaralı telefonlardan ulaşabiliyor.

Arabesk müziğinin başarılı ismi Kenan Uçkan, konser öncesi sıra dışı bir yöntemle form tutuyor. Mecidiyeköy'de bir spor salonuna giderek özel eğitmenler eşliğinde sahne öncesi form tutan ünlü türkücü, yöntemiyle görenleri şaşırtıyor.

Avrupa Parlamentosu'nda Türk bayrağını yırtan ırkçı Yunan milletvekili Ioannis Lagos'un resmini kum torbasına asan şarkıcı, bu yolla motive olup hem fazla kilolarından kurtuluyor hem de stresini atıyor. Karşısında ırkçı milletvekilinin yüzünü görünce daha hırslanarak yumruk attığını belirten Uçkan, kısa sürede 5 kilo verdiğini söyledi.

Ardı ardına kum torbasına vuruşlar yapan Uçkan, "Bu faşistin Türk bayrağına yaptığı saygısızlığı asla içime sindiremiyorum. Yunan vekilin yüzüne de inşallah bir gün bu yumrukları atmak nasip olur. Bizler düşmanımızın bile bayrağına her zaman saygımızı gösteririz. Kimse de bizim şanlı bayrağımıza saygısızlık yapma hakkı yok" diye konuştu.