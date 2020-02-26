Haberler » Güncel » Hobi evlerinin sahipleri belli oldu - Haber

Hobi evlerinin sahipleri belli oldu

Kağıthane Belediyesi'ne ait Hamidiye Mahallesi'ndeki Hobi Bahçesi'nde bulunan evlerin sahipleri kura ile belirlendi.

26.02.2020 16:34 | Son Güncelleme: 26.02.2020 16:34Hobi evlerinin sahipleri belli oldu

Şehrin içinde vatandaşların sebze, meyve yetiştirmelerine imkan sağlamak amacıyla hizmete sunulan Hobi Bahçesi'ndeki 58 adet hobi evi düzenlenen kura çekimi ile sahiplerini buldu. Mahallesi Gölcük Sokak'ta bulunan hobi evleri bir yıllığına kura ile belirlenen vatandaşlara kiralandı.

Nikah Salonu'nda düzenlenen kura çekimine vatandaşların ilgisi yoğundu. Kura çekimine Kağıthane Belediye Başkanı Mevlüt Öztekin de katılarak ilk kurayı kendisi çekti. Hobi evlerine talip olan vatandaşların da kura çektiği programda 58 asil ve 6 yedek toplam 64 vatandaş bir yıllığına hak sahibi olarak belirlendi.


Kağıthane, Hamidiye, Güncel

Kaynak: Bültenler

Güncel

Son Dakika Haberleri

16:03  Kadayıflı muhallebi tarifi! Kadayıflı muhallebi nasıl yapılır? Kadayıflı muhallebi malzemeleri nelerdir?
13:59  Hocalı Katliamı nedir? Hocalı Katliamı ne zaman oldu?
13:54  Ramiz Dayı sözleri neler? Ramiz Dayı'nın unutulmaz sözleri nelerdir? Tuncel Kurtiz'in en meşhur replikleri!
11:12  Hz. Ali sözleri nelerdir? Hz. Ali'den hikmet, bilgelik ve maneviyat dolu sözler!
09:56  Sabahattin Ali en çok beğenilen sözleri neler? Sabahattin Ali kitaplarından en güzel alıntılar nelerdir? Sabahattin Ali şiirleri!
26.02.2020 18:20:01