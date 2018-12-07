Hobi İçin Yaptığı Yelkenli Maketleriyle Sergi Açıyor

ALİBEY AYDIN - Kütahya
'nın Tavşanlı
ilçesinde, termik santralden emekli olduktan sonra hobi olarak yelkenlilerin ahşaptan maketini yapmaya başlayan Ömer Şavlı, satmayıp koleksiyonuna kattığı eserleriyle sergi açıyor.
Marangozhanelerin ahşap atıklarını sanat eserine dönüştüren Şavlı, evinin çatı katına kurduğu atölyesinde sandaldan çeşitli boyutlarda yelkenlilere ve balıkçı teknelerine kadar birçok deniz taşıtının maketini yapıyor.
Şavlı, eserlerini AVM'ler ile üniversite yerleşkelerinde sergiliyor. Tunçbilek
Termik Santrali'nden emekli olan Ömer Şavlı, AA muhabirine yaptığı açıklamada, yelkenlilere olan merakının çocukluğunda başladığını söyledi.
Kütahya'nın kuruluşun toprağı olduğunu, okyanuslar aşan Osmanlı devletinin mirasını taşıdığını, Atatürk
'ün de Dumlupınar
'da Akdeniz
'i hedef gösterdiğini anımsatan Şavlı, şöyle konuştu:
"Bizim çocukluğumuzda ulaşım bu kadar kolay değildi. Denizle tanışmamız biraz geç oldu. İlçemizden bir çay geçiyor. Ayrıca termal kaynakların etkisiyle yüzmeye erken başlarız. Ancak sanıyorum, bizde bu gemi merakı kültürel. Hemşehrimiz sinemacı Ahmet Uluçay
'ın da ilk ve tek uzun metrajlı filminin adı (Karpuz Kabuğundan Gemiler Yapmak) da belki bundandır. Bunları da düşününce her yaptığım gemide, bu mirası taşıdığımı hissediyorum. Açtığım sergilerde, çocuklara ve gençlere ayrıntılı bilgiler veriyorum, küçük kağıt sandallar hediye ediyorum. Her sergimde de yoğun bir ilgi oluyor."
"Yapım tekniklerinde bir hayli yol aldık"
İçinde hep canlı tuttuğu hayaline emekli olduktan sonra kavuştuğunu anlatan Şavlı, bu dönemde ailesiyle gittiği tatilde ilk kez bir katamaranın ahşap maketini yaptığını belirtti.
Şavlı, tatilden dönünce evinin çatısında bir atölye oluşturup, yelkenliler başta olmak üzere çeşitli deniz taşıtlarının maketlerini yapmaya başladığını dile getirerek, "Önceleri malzeme bulmak çok zor oluyordu. Çay kaşıkları, şiş çubukları, kibrit çöpleri gibi ne bulursam onlarla maketlerimi yapıyordum. 10 senedir yapım tekniklerinde bir hayli yol aldık." ifadelerini kullandı.
Ana malzeme olarak marangozhanelerin ahşap artıklarını kullandığını belirten Şavlı, bir sandal maketini 7-10 günde, bir kalyon maketini (Yelken ve kürekle yol alan savaş gemilerinin en büyüğü) ise 2-2,5 yılda tamamladığını kaydetti.
"Hobim sayesinde hastalığımı aştım"
Şavlı, yıllar önce kısmi felç geçirdiğini, hobisinin tedavi sürecine önemli katkı sağladığını vurgulayarak, şunları dile getirdi:
"Bir sabah kalktığımda sol tarafımın tutmadığını fark ettim ve acilen tedaviye başladık. Doktorların yardımı, sağlık kuruluşlarının büyük çabaları ve hobim sayesinde hastalığımı aştım. Hastalığım boyunca ilaçlarımı hiç aksatmadım, zihnen ve bedenen de bu uğraşım ile sürekli dinç kalmaya çalıştım."
07 Aralık 2018 Cuma 11:29