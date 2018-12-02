Hobi Olarak Başladı "Usta" Oldu

02 Aralık 2018 Pazar 12:56



02 Aralık 2018 Pazar 12:56

KEMAL KARAGÖZ - Adıyaman'da ikamet eden Pınar Çelik, hobi olarak başladığı bakır işleme işini meslek edindi.Samsat ilçesinde yaşayan Çelik ailesinin üç çocuğundan en büyüğü olan Pınar, dört yıl önce bakır malzemeleriyle ilgilenmeye başladı.Pınar, hobi olarak baktığı bakır işleme işini meslek haline getirerek, Adıyaman Belediyesi ile Halk Eğitim Merkezi'nin katkılarıyla yaklaşık iki yıl önce açılan Kadın ve Gençlik Merkezi'nde usta öğretici oldu.Merkezde yaklaşık 20 kursiyere bakır işleme sanatını öğreten Pınar Çelik, kursiyerlere genç yaşta örnek bir usta olmanın mutluluğunu yaşıyor.Kurstan aldığı ücretle geçimini sağlayan Çelik, bakırdan yaptığı değişik süs eşyaları, fincan, şekerlik ve saatlerin üzerine işlemeler yaparak kentteki resmi kurumlara hediye ediyor.Bakır işleme usta öğreticisi Pınar Çelik, AA muhabirine, Samsat ilçesinde dört yıl önce bakır işlemeciliğine hobi olarak başladığını söyledi.İlerleyen süreçte severek yaptığı bakır işlemeciliği işini meslek haline getirdiğini belirten Çelik, şöyle konuştu:"Bakır malzemelerine ilk başlarda ilgi duydum. Daha sonraları bakır işlemeciliği yapmaya başladım. Adıyaman'da açılan Kadın ve Gençlik Merkezi'nde bakır usta öğretici olarak görev yapıyorum. Kentte ayrıca tek kadın bakır ustasıyım. Bakıra şekil vermeyi meslek edindim. Anadolu topraklarında doğan ve unutulmaya yüz tutmuş bakır işleme sanatını daha ileriye taşımak istiyorum. Kursiyer kadınlara bakır işlemeciliği öğretiyorum. Bu güzel bir duygu. Kadınlar, geleneğimiz olan bu sanatı yaşatmaya çalışıyor."Genelde süs eşyaları yaptıklarını dile getiren Pınar, tabaka, fincan, şekerlik ve saatler üzerinde bakırı işlediklerini ifade etti.Kursiyerlerle güzel bir ortamda çalıştıklarını aktaran Çelik, "Özel siparişler de alıyoruz. Özellikle resmi kurumlara hediyelik eşyalara bakırı işleyip gönderiyoruz. Yaptığımız ürünler insanlarımızı duygulandırıyor. Yaptığımız ürünleri sene sonunda düzenlenen etkinliklerde sergiliyoruz." diye konuştu.Kızlarımızın çeyizini hazırlıyoruzKursiyerlerden Seval Selçuk (47) ise kursta bakır işlediklerini ve çok güzel ürünler ortaya çıkardıklarını belirtti.Yaklaşık iki yıldır kursa geldiğini anlatan Selçuk, "Hediyelik ürünler yapıyoruz. Kendi kızlarımızın çeyizini hazırlıyoruz. Sosyal medyada bakır ürünlerini gördüm ve daha sonra merak edip kursa yazıldım. Usta olduğumda bakır işlemeciliğini meslek haline getirmek istiyorum." dedi.40 yaşındaki Türkan Tünel ise bakır işlemeciliğini öğrenip meslek haline getirmek istediğini ifade ederek, "Bizden yaşça küçük bir kadından bu mesleği öğrenmek de ayrıca güzel. Bize bu imkanları sunan Adıyaman Belediyesi ve Halk Eğitim Merkezi'ne teşekkür ederim." diye konuştu.