Hobisi ekmek kapısı oldu! 3 çocuğunun geçimini sağlıyor

Muşlu Murat Öztürk, hobi olarak başladığı ahşap yakma sanatını geliştirerek meslek haline getirdi.

Merkeze bağlı Karabey köyünde yaşayan 39 yaşındaki Öztürk, dört yıl önce geçirdiği trafik kazasında yaralandığı için bir süre yatağa mahkum kaldı. Bu süreçte merak ettiği ahşap yakma sanatını internetten araştıran 3 çocuk babası Öztürk, kısa sürede öğrendiği sanatla hayata yeniden tutundu. İyileşmesinin ardından babasından kalan kerpiç evin bir bölümünü atölyeye çeviren Öztürk, zamanın büyük bölümünü burada çalışarak geçiriyor.

Hobi olarak başladığı sanatı ekmek kapısı haline getiren Öztürk, ürettiği farklı desenlerdeki eserleri hem yöre halkına hem de internet aracılığıyla satarak geçimini sağlıyor.

"Bu işi kazanç kapısı olarak yapıyorum"

Öztürk, AA muhabirine yaptığı açıklamada, geçirdiği trafik kazasında bacaklarında oluşan kırıklar nedeniyle bir süre yürüyemediğini ve zamanını değerlendirmek için de ahşap yakma sanatı öğrendiğini anlattı. Yaptığı eserlere farklı bir boyut ve estetik kazandırdığını belirten Öztürk, "Aslında ilk başta zaman geçirmek için bu işe başladım. Yaptığım ürünlerin çevredekiler tarafından çok beğenilmesi ve siparişlerin gelmesi üzerine babamdan kalma kerpiç evin bir bölümünü atölyeye dönüştürdüm. Şimdi burada bu işi kazanç kapısı olarak yapıyorum." dedi.

Yaptığı ürünleri satarak ailesini geçindirdiğini ifade eden Öztürk, şunları kaydetti:

"Bir yıldan fazla yatağa mahkum kaldım. Sakatlık sürecinde internette gördüğüm ahşap yakma sanatı ilgimi çekti. Ben de 'Acaba yapabilir miyim?' deyip gerekli malzemeleri aldım. İlk zamanlarda hobi amaçlı ufak tefek eserler yaptım. Sonra kendimi iyice geliştirdim. Çevremdeki insanlar yaptığım eserlere çok ilgi gösterdi. Ardından iyileşince de kullanmadığımız evin bir bölümünü atölye haline getirdim. Şimdi burada ahşap yakma, kara kalem gibi eserler üretiyorum."