Hobi olarak ürettiği çini ürünlerini ABD'de "marka" yaptı Niksar çini atölyesi dış görüntüsüKadınların tabak ve süs eşyalarına çinileri işlemesinden görüntülerAtölyedeki çinilerden görüntülerAtölye sahibi Tülay Atilla ile röportajHobi olarak ürettiği çini ürünlerini ABD'de "marka" yaptıTokat'ta emekli olduktan sonra hobi olarak çinicilikle uğraşan ve ürettiği mutfak ürünlerini sadece ABD'ye gönderen 72 yaşındaki Tülay Atilla, "Natto Tülay" markası ile Amerikalıların sofralarını süslüyorKurduğu atölyede 30 kadına da iş imkanı sağlayan Tülay Atilla: "Herkesin bir hobisi olmalı, özellikle kadınlarımızın olmalı çünkü hobi olarak başladığınız bir iş sizin için ileride bir kazanç kapısı olabilir""Ekonomiye katkımız oluyor, Türkiye'de ihracatın arttığını öğrendiğimizde bunun içinde kendi payım olduğunu da düşünerek gurur duyuyorum"Tokat'ın Niksar ilçesinde emekli olduktan sonra hobi olarak çinicilikle uğraşan 72 yaşındaki Tülay Atilla, "Natto Tülay" markası ile el emeği mutfak ürünlerini gönderdiği ABD'de sofraları süslemeye başladı.Niksar'da emekli öğretmen Tülay Atilla, hobi olarak çini yapmayı öğrendi. 5 yıl önce ürettiği ürünleri ABD'de yaşayan çocukları vasıtasıyla satmaya başlayan Atilla, çini mutfak ürünlerinin beğenilmesi üzerine Niksar Kalesi'nin yanında kurduğu küçük atölyede 30 kadına iş imkanı sağladı.Atölyede üretilen çinileri "Natto Tülay" markası ile sadece ABD'nin New Jersey eyaletine gönderen Atilla, yıllık siparişleri yetiştiremiyor.Atilla, AA muhabirine, emekli olduktan sonra Kütahya'ya çok gidip geldiğini ve orada her yaş grubundan kadınların çini yapmasından etkilendiğini söyledi.Kendisinin de hobi olarak çini yapımına başladığını aktaran Atilla, "Bu derece büyüyeceğimizi, bu derece verimli olabileceğimizi ilk başta düşünemedik. Çini üretim merkezlerine uzak olmamız nedeniyle bilgi alışverişimiz kısıtlı oldu. Bu nedenle işe başlarken, zayiatımız çok fazla oldu hatta pes etme durumuna bile geldik ancak çini üretimi oldukça zevkli olduğu için işimizi bırakmadık. 'Çini insanın sırrı' diyorlar. Gerçekten çini üretimi insanın sırrı. Nasıl başladığınızın ve ne kadar büyüdüğümüzün farkına bile varamıyorsunuz." dedi."Türkiye'de ihracatın artmasında kendi payım olduğunu düşünerek gurur duyuyorum"Üretime başladıktan sonra kadınlara çini yapımı konusunda eğitim de verdiğini dile getiren Atilla, "Herkesin bir hobisi olmalı, özellikle kadınlarımızın olmalı çünkü hobi olarak başladığınız bir iş sizin için ileride bir kazanç kapısı olabilir. Başka insanların da iş sahibi olmasını sağlayabiliyor. Biz üretiyoruz ABD'deki çocuklarım satıyor. Ekonomiye katkımız oluyor. Türkiye'de ihracatın arttığını öğrendiğimizde bunun içinde kendi payım olduğunu da düşünerek gurur duyuyorum." ifadesini kullandı."ABD'de tercih edilen bir marka olduk"Çinide çok rekabet olduğunu aktaran Atilla, yaptıkları ürünlerin kalitesine inandığını belirterek, şöyle devam etti:"Çünkü biz çok titizlikle ve sabırla üretim yapıyoruz. En ufak bir hata da ürünümüzü piyasaya sunmuyoruz. ABD'de tercih edilen bir marka olduk. Genç değilim ama başarı yaşla alakalı değil. Başarı boş durmadan, aramayla ve araştırmayla geliyor. Ben bu yaşta çini yapmayı seviyorum, burada çalışan arkadaşlarımız da seviyor, sevmezsek bu kadar meşakkatli bir işi yapamayız."Atölyesinde 30 kadının çini sayesinde kazanç sağladığını hatta kadınların atölyeye gelmeden evinde de üretim yaptığını söyleyen Atilla, "Yani çocuklarını, evini ve sosyal hayatını ihmal etmeden evinde kadınlarımızın çalışabileceği bir iş ayrıca kadınlarımız sabırlı ve titiz. Kadınlara istihdam sağlamamızın amacından biri de kadınların küçücük bir kazancının olması ve bunu 'Ben ben kazandım.' demesidir."Ürettiklerini sadece ABD'nin New Jersey eyaletine gönderdiklerini anlatan Atilla, toptancı fuarlarına katılan İngiliz, Fransız, Alman ve Avustralya vatandaşlarının da ürünlerini aldığını sözlerine ekledi.