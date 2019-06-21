Hobiler ve hayaller AKADEMA ile gerçeğe dönüyor

Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Sistemi aracılıyla hayata geçirilen kitlesel açık çevrimiçi ders platformu AKADEMA; güzel sanatlardan sosyal bilimlere, sağlıktan çalgı eğitimi ve müziğe kadar farklı kategorilerde, dileyen herkese nitelikli öğrenme imkanı sunuyor.



AKADEMA'nın sunduğu Çalgı Eğitimi ve Müzik eğitimleri de katılımcıların yoğun ilgi gösterdiği programların başında geliyor. Bu eğitimleri başarıyla tamamlayarak düzenlenen törenle belgelerine kavuşan öğrenciler, hayallerini gerçekleştirmenin ve ertelememenin mutluluğunu yaşıyor.



"AKADEMA'nın büyük bir geleceği var"



Anadolu Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Öğretim Üyesi ve AKADEMA Müzik Programları Koordinatörü Prof. Dr. Ozan Evrim Tunca, AKADEMA'ya ilişkin "AKADEMA'nın, büyük bir geleceği var. Aslında uzaktan çalgı eğitimi, uluslararası olarak çok kullanılan bir model değil. Genelde çalgı eğitiminde insanlar, derslerini yüz yüze yürütüyorlar. Yaygın olmamakla birlikte biz de var olan örneklerden hareketle uzaktan çalgı eğitimini gerçekleştirmeyi başardık. Program içerisinde farklı enstrüman grupları yer alıyor. Bu yıl bir de müzik programına ek olarak çalgı eğitmenliği programını da açtık. Böylece konservatuvar mezunları ve profesyonel müzisyenler bir yerde eğitmen olacakları zaman bizden aldıkları ders bitirme belgesiyle daha avantajlı bir şekilde iş bulabilecekler. Çünkü bu eğitimler neticesinde nitelikleriyle ilgili bir gelişim kazanmış olacaklar. Konservatuvarımızın donanımlı ve nitelikli hocaları da bu süreçte eğitim alacak öğrencilerimize her konuda yardımcı olacaklar. Hocalarımız da eğitim sürecinde kendilerine gelen videolara dönütlerde bulunarak eğitim alan kişilerin niteliklerinin gelişimine katkıda bulunacaklar" ifadelerini kullandı.



"Herkesi AKADEMA'ya bekliyoruz"



AKADEMA programlarından faydalanmak isteyen kişilere de tavsiyelerde bulunan Prof. Dr. Tunca, "Anadolu Üniversitesi'nin Açıköğretim Sistemi aracılığıyla sunduğu AKADEMA eğitimlerinden yararlanmak isteyen kişiler, sosyal paylaşım sitelerinden yayınlanan duyuruları takip etsinler. Bu eğitimler ücretsiz ve 7/24 gerçekleştirilebilecek şekilde açılıyor. Bizler müziğe ilgi duyan herkesi AKADEMA'ya bekliyoruz" diye konuştu.



"Çok keyifli ve heyecanlı bir gün geçirdik"



AKADEMA eğitimlerini başarıyla tamamlayan Alev Akın Tokay, AKADEMA sayesinde Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Sistemi ile ikinci kez yollarının kesişme hikayesini şöyle anlattı. "Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi'nde Fotoğrafçılık ve Kameramanlık Bölümü okuduğum dönemde AKADEMA hakkında bilgi sahibi oldum ve eğitimlerine katılmak istedim. Çünkü sürekli yeni şeyler öğrenmek ve kişisel gelişimime katkıda bulunmak beni mutlu ediyor. Aynı zamanda çocuk yaşlardan itibaren aldığım müzik eğitimimi ileriye taşımak istedim. Daha önceden keman üzerine bir eğitimim vardı; ancak AKADEMA'nın eğitimlerine başlamadan önce çello tutmayı bile bilmiyordum. Çello eğitimlerini veren Ozan Evrim Tunca hocamızın videolarını izleyerek hiç bilmediğim bir enstrümanı çalmaya başladım. Bu durum hocamızın da ilgisini çekmiş ve böyle bir günde birlikte sahne alma fikrini bizimle paylaştı. Ben de böyle bir tekliften dolayı onur duyacağımı belirterek kabul ettim ve bugün de sahnede birlikte çok keyifli ve heyecanlı bir gün geçirdik" dedi.



AKADEMA eğitimlerine katılarak kendisini ilgi alanlarında geliştirmek isteyenlere de tavsiyelerde bulunan Tokay, "AKADEMA bünyesinde herkesin ilgisini çekebilecek farklı eğitimler var. Bu nedenle de herkesin AKADEMA eğitimlerine katılmalarını öneriyorum. Bu platformda ilk seviye eğitimlerini tamamlayan daha sonra farklı seviyelerdeki eğitimlere de devam edebilirler. Bir şeyleri öğrenebilmenin yolu kesinlikle istemekten geçiyor. Sonrasında da zaten çalışmayla birlikte başarı geliyor" ifadelerini kullandı.



11 Yaşında AKADEMA'dan mezun oldu



7'den 77'ye herkese öğrenmenin kapılarını açan AKADEMA'nın eğitimlerine katılan 11 yaşındaki Ahmet Erdem Yavuz ise küçük yaşlarda başladığı kanun eğitimini AKADEMA ile sürdürdüğünü ve kendisine önemli katkıları olduğunu söyleyerek sözlerini şu şekilde sürdürdü:



"Kanuna kendi isteğimle ve babamın da yönlendirmesiyle 5 yıl önce başladım. Şu anda da çeşitli korolarda koristlik ve solistlik yapıyorum. Kanunda yapabileceklerinizin sınırı yok ve binlerce melodiye şahit olmanız mümkün. AKADEMA aracılığıyla da kanun eğitimi aldım ve benim bu alanındaki ufkumun açılmasında önemli katkıları oldu. Şu anda da kanunun hayatımın bir parçası olduğunu söyleyebilirim. İnsanların ilgi duydukları alanlara yönelik yetenekleri olmasa bile en azından hobi olabilecek seviyede kültürel, sanatsal ve sportif etkinliklerle uğraşabileceklerini düşünüyorum. Netice insan, çalıştığı takdirde istediği her şeyi yapabilir."



"AKADEMA bulunmaz bir fırsat"



Anadolu Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Müzik Bölümü Yaylı Çalgılar Anasanat Dalı mezunu olan Dilan Akçasoy ise öğrenim hayatında viyolonsel eğitimi almasına rağmen AKADEMA'nın eğitimlerine katılma gereği duyduğunu belirterek, "Müzik Bölümü mezunu olmamızdan dolayı bu alanda eğitim verme imkanımız da bulunuyor. Ancak elimizde bu alana dair bir yetkinlik belgesi ya da sertifika bulunması ise bizlere büyük avantajlar sağlıyor. Bu sayede gerek kurumlarda gerekse de bireysel olarak eğitimler verebiliyorsunuz. Bu anlamda da AKADEMA'nın benim için bulunmaz fırsat olduğunu düşündüm. Bu nedenle de eğitimlerine katılma kararı aldım. AKADEMA aslında sadece konservatuvar eğitimi alan içinler değil, bu alana dair herhangi bir geçmişi olmayan kişiler için de çok faydalı bir platform. Üstelik isteyen herkes bu eğitimlerden ücretsiz olarak yararlanabiliyor. İlgisi olan herkese tavsiyem, bu meraklarını ve isteklerini ertelememeleri. Bunun için de hiç vakit kaybetmeden AKADEMA'nın eğitimlerine başlamak yeterli olacaktır" dedi.



"Hiç düşünmeden AKADEMA'ya başvurun"



Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Sistemi ile sınavsız İkinci Üniversite fırsatıyla tanışarak Fotoğrafçılık ve Kameramanlık Bölümünden mezun olan Sevinç Burç ise AKADEMA'ya ilişkin olarak şunları söyledi: "Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi Fotoğrafçılık ve Kameramanlık Bölümünden mezun olduktan sonra AKADEMA ile tanıştım ve klasik gitar eğitimi aldım. Müziğe bir ilgim vardı ancak yeterli zamanı bulamadığım için bu hayalimi ertelemek zorunda kalmıştım. Ancak AKADEMA'nın sağladığı nitelikli ve ulaşılabilir eğitimleri sayesinde bu hobimi gerçekleştirdim. Benim gibi müziğe ilgi duyan kişilere de tavsiyem, hiç düşünmeden AKADEMA'ya başvurmaları ve bu eğitimlere hemen başlamaları. Ayrıca bu eğitimlerin ücretsiz ve rehber hocalar eşliğinde sürdürülmesi de çok güzel bir şey." - ESKİŞEHİR

Kaynak: İHA