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Hoca Davutoğlu, nasıl Erdoğan'ın karşısına çıktı? Davutoğu'nun siyasi profili

Gelecek Partisi'ni kuran Ahmet Davutoğlu "Ben kendimi bilirim benden her şey olur da düşük profilli olmaz." demişti. Davutoğlu'nun siyasi portresi "yanılmayacağına inanan baskın bir karakter"den oluşuyor.

13.12.2019 18:47 | Son Güncelleme: 13.12.2019 18:47Hoca Davutoğlu, nasıl Erdoğan'ın karşısına çıktı? Davutoğu'nun siyasi profili
"Davutoğlu'nun uysal bir başbakan olması bekleniyor." Bu, Ahmet Davutoğlu 2014 yazında başbakanlık koltuğuna oturduğunda Amerikan ajansı AP'nin 'nin yeni başbakanını anlatmak için kullandığı başlıktı. Uluslararası bir çok analizde Davutoğlu'nun itaatkar bir portre çizeceği yazıldı. Türkiye'de de pek çok kişi Davutoğlu'nun Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın gücü ve karizmasından dolayı geri planda kalacağını düşündü.

Oysa tüm bu analizler Davutoğlu'nu anlatmaktan çok uzaktı. Nitekim Ahmet Davutoğlu Temmuz 2019'da verdiği bir mülakatta "Ben kendimi bilirim benden her şey olur da düşük profilli olmaz." diyerek nasıl bir kişilik olduğunu tarif etti. Bugün parti kurarak Erdoğan'a meydan okuması da onun düşük profilli olamayacağının en büyük kanıtı.
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Ahmet Davutoğlu, Türkiye, Dünya

Kaynak: Euronews.com

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