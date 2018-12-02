Hoca Locada Başkan, Kalamış'ta

Galatasaray
Teknik Direktörü Fatih Terim
cezası nedeniyle bugünkü derbiyi locadan izleyecek. Beşiktaş
Başkanı Fikret Orman
'ın özel loca konusunda sarı-kırmızılılara yardımcı olduğu belirtildi. Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz
ise cezası nedeniyle karşılaşmayı Kalamış
Tesisleri'nde izleyecek.
Müthiş seri
Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, Beşiktaş karşısında son dönemde hiç kaybetmedi.
Terim, sarı-kırmızılıların başında bulunduğu 3. ve 4. döneminde Beşiktaş'a karşı yenilgi almadı. 2011-2013 yılları arasında geçirdiği üçüncü döneminde sarı-kırmızılıların teknik patronu 7 karşılaşmaya çıkmış, bunlardan 4 galibiyet ve 3 beraberlik almıştı. 4. döneminde de bir kez Beşiktaş ile karşılaşan Terim, geçen sezonki kritik mücadelede siyah-beyazlıları 2-0 devirmişti.
Galatasaray,Beşiktaş,Kalamış,Fatih Terim
Ozan- Maicon
kaybetmiyor
Cim-Bom'da Serdar Aziz
'in cezalı olmasından dolayı derbide savunmanın göbeğinde görev yapacak Ozan ve Maicon ikilisinin birlikte oynadığı karşılaşmalarda Galatasaray kaybetmiyor. Bu ikilinin birlikte oynadıkları hiçbir maçı sarı-takımın kaybetmediği istatistiklere yansıdı. Birlikte oynadıkları 4 maçın 3'ü berabere biterken, birinden de galibiyet ile ayrıldı.
02 Aralık 2018 Pazar 09:17