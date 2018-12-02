Hoca Locada Başkan, Kalamış'ta

Müthiş seri

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, Beşiktaş karşısında son dönemde hiç kaybetmedi.

Terim, sarı-kırmızılıların başında bulunduğu 3. ve 4. döneminde Beşiktaş'a karşı yenilgi almadı. 2011-2013 yılları arasında geçirdiği üçüncü döneminde sarı-kırmızılıların teknik patronu 7 karşılaşmaya çıkmış, bunlardan 4 galibiyet ve 3 beraberlik almıştı. 4. döneminde de bir kez Beşiktaş ile karşılaşan Terim, geçen sezonki kritik mücadelede siyah-beyazlıları 2-0 devirmişti.