Hocaköy Barajı İlçenin 2050 Yılına Kadar İçme Suyu İhtiyacını Karşılayacak

Bursa
'nın İnegöl
ilçesinde DSİ tarafından yapımı devam eden Hocaköy içme suyu barajı inşaatı devam ediyor. Devlet Su İşleri
(DSİ) Genel Müdürü Mevlüt Aydın
, Türkiye
'nin içme suyu alanındaki en büyük yatırımları arasında yer alan ve su İnegöl'ün içme suyu ihtiyacını 2050 yılına kadar karşılayacağı söyleyerek, yıllık 28.38 Milyon metreküp içme ve kullanma suyu temin edileceğini kaydetti. Hocaköy mahallesinde 2016 yılında inşaat çalışmalarına başlanan içme suyu barajı inşaatı çalışmaları tüm hızıyla devam ediyor.
28 MİLYON METREKÜP SU DHA
'ya açıklamalarda bulunan Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürü Mevlüt Aydın, İçme suyu amaçlı olup, barajın tamamlanması ile birlikte İnegöl İlçesi Merkez
ile Cerrah ve Yenice
Beldeleri ve çevre yerleşim yerlerine yıllık 28,38 milyon metreküp içme ve kullanma suyu temin edilerek, bu yerleşim yerlerinin 2060 yılına kadar su ihtiyacı karşılanacaktır. Hocaköy Barajı, Bursa İlinin güneydoğusunda, Sakarya
Havzası Göksu
Çayının membaında, İnegöl İlçesinin yaklaşık 5 km güneyinde Aliağa
deresi üzerinde yaklaşık 363,50 m talveg kotlarında yer almaktadır. Dedi.
33 KATLI BİNA YÜKSEKLİĞİNDE
Genel Müdür Aydın, Hocaköy Barajında, 3 Aralık
2015 tarihinde yer teslimi yapılmış olup, fiili olarak 2016 yılında işe başlanılmıştır. Kil Çekirdekli Kaya Dolgu Baraj tipinde inşa edilen Hocaköy Barajı'nın toplam gövde hacmi 3,53 milyon metreküp olup, temelden yüksekliği 100 metredir. 18,92 milyon metreküp suyun depolanmasını mümkün kılacak barajın 2020 yılında bitirilmesi öngörülmektedir diye konuştu.
HIZLA DEVAM EDİYOR
Hocaköy Barajı inşaatında çalışmaların hızla devam ettiğini aktaran Aydın, Fiili olarak 2016 yılı başlarında inşaatına başlanan Hocaköy Barajının sözleşme bedeli 63 milyon 690 bin 262 TL olup bugüne kadar; 1 milyon 797 bin metreküp kazı, 9.885 metreküp beton, 37.630 kg Ankraj bulonu, 644 metreküp enjeksiyon ve 8.603 m Enjeksiyon Delgisi imalatı yapılmıştır. 2018 yılı içerisinde 10 milyon TL harcanarak, Baraj inşaatında Baraj Ulaşım yolları, Derivasyon Tüneli ve tünel enjeksiyon imalatları tamamlanarak derivasyon sağlanmıştır. Suyun derivasyon tüneline çevrilmesiyle baraj gövdesi sıyırma kazılarına başlanmış olup, Gövde sıyırma kazıları tamamlanmıştır. Dolusavak kazı ve destekleme imalatları ile gövde perde enjeksiyonu imalatları devam etmektedir. 2019 yılında Dolusavak imalatlarının tamamlanması ve gövde dolgularına başlanması planlanmaktadır.ö İfadelerini kullandı.
İNEGÖLÜ SUSUZ BIRAKMAYIZ
Aydın konuşmasını şöyle sürdürdü; İnegöllü vatandaşlarımız su sıkıntısı ile ilgili bir tereddüt yaşamasınlar. Suyu israf etmeden rahatça kullansınlar. İhtiyaçlarını gidersinler. Onların suyunu sağlamak bizim vazifemizdir. Nasıl İstanbul
'u, Yalova
'yı, İzmir
'i susuz bırakmadıysak İnegöl'ümüzü de susuz bırakmayız. Zaten yaptığımız ve de yapacağımız yatırımlar ile Bursa'mızı bolca suya kavuşturduk. - İnegöl
Yenikadinda Gösterme, Güncel
Kaynak: DHA