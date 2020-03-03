Hocalı katliamı kurbanları düzenlenen etkinlikle anıldı

Etkinliğe Kağıthane Belediye Başkanı Mevlüt Öztekin de katıldı.

Umut Oyuncuları Ajansı'nın başlattığı ve Kağıthane Belediye'sinin desteklediği anma programı;önce sergiyle başlayıp daha sonra tiyatro gösterisiyle devam etti. Aralarında olayı bizzat yaşayan, baskın gecesi ablası ve abisi esir düşen Eldeniz Aqayev de tiyatro anında göz yaşlarına hakim olamadı.

Kağıthane Belediye Başkanı Mevlüt Öztekin, Hocalı Katliamı'nı 'Tarihin gördüğü en büyük vahşetlerden biri' olarak niteledi. ''İnancı Müslüman, milliyeti Türk olduğu için şehit edilen tüm soydaşlarımızı rahmetle anıyorum. Hocalı'da yaşanan vahşeti unutmadık, unutturmayacağız.'' şeklinde konuştu.

Organizasyonu düzenleyen genel koordinatör Ayhan Ünlü : ''Hocalı Katliamı 1992 yılında Azerbaycan 'da Ermeni çeteleri tarafından yapılmış bir soykırımdır. Karabağ'a bağlı Hocalı bölgesinde yaşlı genç, çoluk çocuk dinlemeden 613 soydaşımız katledildi. Bunun acısını hala yaşıyoruz.'' dedi.