Hocalı Katliamı Kurbanları Ürdün'de Anıldı

Azerbaycan
'ın Amman
Büyükelçiliği, Hocalı Katliamı'nın 27. yılı dolayısıyla anma töreni düzenledi. Ürdün
'ün başkenti Amman'daki bir otelde düzenlenen törene, Azeri Büyükelçi Rasim Rzayev ve Türkiye
'nin Amman Büyükelçisi Murat Karagöz
ile çok sayıda diplomatik misyon temsilcisi katıldı.
Büyükelçi Karagöz, törende yaptığı konuşmada, Ermenistan
'ın Azerbaycan topraklarındaki yıllardır süregelen işgalini Türkiye'nin şiddetle kınadığını belirterek, "Azeri kardeşlerimizin 27 yıl önce Hocalı'da maruz kaldıkları katliamın acısını Türk milleti derinden hissediyor ve acılarını paylaşıyor." dedi.
Karagöz, 26 Şubat 1992'de Azerbaycan'ın Yukarı Karabağ
bölgesindeki Hocalı şehrine Ermeni birlikleri tarafından düzenlenen saldırıda yüzlerce Azerbaycan vatandaşının öldürüldüğünü, yaralandığını veya esir alındığını hatırlattı.
Sivil halka yönelik bu saldırı ve Ermenistan'ın Azerbaycan topraklarını işgali neticesinde 1 milyondan fazla Azerbaycanlının yurtlarından edildiğini vurgulayan Karagöz, bu insanların kendi vatanlarında kaçak bir hayat yaşamaya mahkum edildiklerinin altını çizdi.
Büyükelçi Karagöz, uluslararası toplumun insan hakları söz konusu olduğunda çifte standardı bir kenara bırakması gerektiğine dikkati çekti.
Konuşmaların ardından Hocalı Katliamı hakkında kısa film gösterimi yapılan törende fotoğraf sergisi de düzenlendi.
Hocalı Katliamı Ermenistan Silahlı Kuvvetleri
, 26 Şubat 1992'de eski Sovyet ordusunun 366. Motorize Alayı ile Azerbaycan'ın Hocalı şehrini işgal ederek 63'ü çocuk, 106'sı kadın, 70'i yaşlı olmak üzere 613 kişiyi katletti. Katliamdan 76'sı çocuk 487 kişi ağır yaralı kurtuldu.
Ermeni güçleri bin 275 kişiyi esir aldı, bunların 150'sinden bugüne kadar haber alınamadı.
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Kaynak: AA