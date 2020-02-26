Hocalı Katliamı nedir? Hocalı Katliamı ne zaman oldu?

Tarihe kara bir leke olarak geçen ve kadın, çocuk ayırmadan katliamın yaşandığı Hocalı Katliamı'ndaki vahşet hala akıllarda. Tüm dünyada tepki çeken vahşi olayın üzerinden 28 yıl geçse de olayın vahameti ilk günkü haliyle hala akıllarda. Hocalı Katliamı nedir? Hocalı neresi? Hocalı Katliamı ne zaman oldu?

HOCALI KATLİAMI NEDİR?

Hocalı Katliamı, Karabağ Savaşı sırasında 26 Şubat 1992 tarihinde Azerbaycan 'ın Dağlık Karabağ bölgesindeki Hocalı kasabasında yaşanan ve Azeri sivillerin Ermenistan 'a bağlı kuvvetler tarafından toplu şekilde öldürülmesi olayıdır.

Hocalı Katliamı, Ermenistan'ın ve 366. Motorize Piyade Alayı'nın desteğindeki Ermeni güçleri tarafından gerçekleştirilmiştir..

İnsan Hakları İzleme Örgütü, Hocalı Katliamı'nı Dağlık Karabağ'ın işgalinden bu yana gerçekleşen en kapsamlı sivil katliamı olarak nitelendirmiştir.

Azerbaycan'ın resmî açıklamasına göre saldırıda 106'sı kadın, 83'ü çocuk olmak üzere toplam 613 Azerbaycanlı hayatını kaybetmiştir.

HOCALI KATLİAMI NASIL OLDU?

Ermeni güçleri 1992 yılının 25 Şubatı 26 Şubat'ta bağlayan gecede bölgedeki 366. Alayın da desteği ile önce giriş ve çıkışını kapadığı Hocalı kasabasında, Azeri resmî kaynaklarına göre, 83 çocuk, 106 kadın ve 70'ten fazla yaşlı dahil olmak üzere toplam 613 sakin öldürülmüş, toplam 487 kişi ağır yaralanmıştır. 1275 kişi ise rehin alınmış ve 150 kişi ise kaybolmuştur. Cesetler üzerinde yapılan incelemelerde cesetlerin birçoğunun yakıldığı, gözlerinin oyulduğu, başları kesildiği görülmüştür. Hamile kadınlar ve çocukların da maruz kaldığı tespit edilmiştir.