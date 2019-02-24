Hocalı Katliamı'nın 27. Yılı

Kaynak: AA

Türkiye-Azerbaycan Parlamentolararası Dostluk Grubu Başkanı ve AK Parti İstanbul Milletvekili Şamil Ayrım, "Hocalı faciasının, Ermeniler tarafından Azerbaycan halkına karşı yürütülen planlı soykırım ve etnik temizlik siyasetinin bir eseri olduğu açıktır." dedi.Ayrım, Türkiye-Azerbaycan Dostluk Grubu üyeleriyle Mecliste düzenlediği basın toplantısında, 27 yıl önce Türk ve Azerbaycan tarihine kara bir gün olarak geçen Hocalı Katliamı'nın gerçekleştirildiğini anımsattı.Sözde soykırım iddialarıyla Türkiye'yi suçlayan Ermenistan devlet yetkililerinin talimatları doğrultusunda Ermeni güçleri ve teröristlerinin Hocalı'da sivil, silahsız, çocuk kadın, ihtiyar genç ayrımı yapmadan 613 kişiyi vahşice katlettiğini belirten Ayrım, "Kentte birkaç gün süren katliam, talan ve tecavüzler sonucu 487 kişi bölgeden yaralı olarak kurtulmuş, bin 275 kişi ise esir alınmıştır. Şehit olanların naaşları üzerinde yapılan incelemede, bir kısmının kafa derilerinin yüzüldüğü, gözlerinin oyulduğu ve organlarının kesildiği ya da koparıldığı tespit edilmiştir." diye konuştu.Ayrım, Hocalı'daki vahşetin, Ermenilerin "Büyük Ermenistan İdeali" çerçevesinde emperyalist güçlerin desteği ile Karabağ bölgesinin Azerbaycan Türkleri'nden tamamen temizlenmesi amacıyla gerçekleştirildiğinin bilindiğini söyledi.Hocalı faciasının bir tesadüf neticesi gerçekleştirilmediğinin altını çizen Ayrım, şunları kaydetti:"Hocalı faciasının, Ermeniler tarafından Azerbaycan halkına karşı yürütülen planlı soykırım ve etnik temizlik siyasetinin bir eseri olduğu açıktır. Bu sinsi siyaset, Ermeni diasporası ve lobilerinin her türlü destek ve kışkırtmalarıyla yıllar boyu sürdürülmüştür. Azerbaycan topraklarının beşte biri halen Ermenistan'ın işgali altında olup bir milyonun üzerinde Azerbaycanlı kardeşimiz kaçkın ya da göçkün olarak Azerbaycan'ın değişik şehirlerinde yaşamak durumundadır. Hocalı Katliamı'nın 27. yılında Ermeni işgalinin son bulması, evinden, yurdundan, toprağından uzak kalan soydaşlarımızın haklarının iadesi uluslararası toplum tarafından derhal sağlanmalı, suçlular cezalandırılmalıdır. Hocalı katliamını 27. yılında bir kez daha kınıyor, hayatını kaybeden kardeşlerimize Allah'tan rahmet, kederli ailelerine ve tüm Azerbaycan halkına başsağlığı dileklerimizi sunuyoruz."