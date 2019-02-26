Hocalı Katliamı'nın 27. Yılı

Kastamonu Üniversitesi
Rektörü Prof. Dr. Seyit Aydın
, Hocalı Katliamı'nın 27. yıl dönümü nedeniyle anma mesajı yayımladı.
Rektör Aydın mesajında, 26 Şubat 1992 tarihinin, işgalci Ermenistan
'ın dünyanın gözü önünde masum Azerbaycan
halkına yaptığı zulmün ve katliamın tarihi olduğunu belirtti.
Çocuk, kadın, yaşlı ayırt edilmeden günahsız yüzlerce insanın katledildiğine işaret eden Aydın, şunları aktardı:
"Bundan 27 yıl önce işgalci Ermenistan birliklerinin Yukarı Karabağ
bölgesindeki Hocalı şehri saldırısında, resmi rakamlara göre 106'sı kadın, 83'ü çocuk olmak üzere 613 Azerbaycanlı kardeşimiz zalimce katledilmişlerdir. Hocalı'da yaşanan elim hadise bu manada katliam sınırlarını aşmış, bütün insanlığın dersler çıkartması, yaşanan vahim hadiselerle alakalı vicdan muhasebesi yapması gereken bir soykırım meselesi olmuştur."
Kastamonu Üniversitesi olarak 27 yıl önce Hocalı'da şehit edilenleri rahmetle andıklarını vurgulayan Aydın, "İşgalci Ermenistan'ın Azerbaycan topraklarından çıkmasına ve bu katliamı yapanların en ağır bir şekilde cezalandırılıncaya kadar bu vahşeti her daim dile getirmeye devam edeceğimizi kamuoyuna bir kere daha ilan ediyoruz." ifadelerini kullandı.
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Kaynak: AA