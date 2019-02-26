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AK Parti Yenimahalle Belediye Başkan Adayı Veysel Tiryaki, Hocalı Katliamı'nın sadece oradaki soydaşlara değil Türk milletine yapılmış bir soykırım olduğunu kaydetti.Tiryaki, yerel seçim hazırlıkları kapsamında Yenimahalle'de hayvanseverlerin sorunlarını dinledi ve onlara mama desteği sağladı. Hayvanseverlerin bir arazide kendi imkanlarıyla baktığı sokak köpeklerini besleyen Tiryaki, Altındağ'da sahipsiz ve evcil hayvanlar için hastane ve barınak yaptırdıklarını anlattı.Belediye başkanı seçilmesi durumunda aynı hizmetlere Yenimahalle'de de devam edeceği sözünü veren Tiryaki, "Gördüğünüz gibi bu hayvanlar çok zor koşullarda. Çok sayıda hayvan kısırlaştırılamadığı için buralarda çoğalıyor. Bunların bir kısmı ölüyor, bir kısmı trafik kazasına kurban gidiyor. Etrafta aileler var, bunlar sağlıksız ortamda. Önümüzdeki süreçte bu görüntülerin olmayacağını taahhüt ediyoruz. Ümit ediyorum her şey gönlümüzce, istediğimiz gibi olur." diye konuştu."Türk milletine yapılmış bir soykırımdır"Tiryaki daha sonra AK Parti ve MHP Yenimahalle ilçe teşkilatlarınca Hocalı Katliamı'nın 27. yılı dolayısıyla Haydar Aliyev Parkı'nda düzenlenen anma programına katıldı.Tiryaki, burada yaptığı konuşmada, "26 yıl önce yapılan Hocalı katliamı, sadece oradaki soydaşlarımıza yapılmış bir soykırım değil, Türklere, Türk milletine yapılmış bir soykırımdır. Bunu dünya uzunca bir süre unutturmaya çalışsa da biz Türkiye'de yaşayan Türkler olarak dünyanın gündeminde her zamanki gibi taze, sıcak tutmaya devam edeceğiz." değerlendirmesinde bulundu.Bu toprakların bugün hala işgal altında olduğunu ifade eden Tiryaki, "Dünya var olduğu sürece, o topraklar tekrar özgürlüğüne, bağımsızlığına ve Türklerin egemenliğine geçene kadar mücadelemiz devam edecektir. Bunları unutmamak için burada beraberiz." dedi.Programa AK Parti Ankara Milletvekili Emrullah İşler de katıldı.