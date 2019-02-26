Hocalı Katliamı'nın 27. Yılı

Sakarya Üniversitesi
'nde (SAÜ), Azerbaycan
'da Ermenilerin 26 Şubat 1992'de yaptığı Hocalı Katliamı'nın kurbanları anıldı.
SAÜ'den yapılan açıklamaya göre, Hukuk Fakültesi Sabahattin Zaim
Konferans Salonu'nda düzenlenen 'Hocalı, Bir Asrın Gözyaşı' başlıklı program ile katliamda hayatını kaybedenler anıldı.
Sakarya Yedirenk Uluslararası Öğrenci Derneği tarafından düzenlenen programda konuşan SAÜ Rektörü Prof. Dr. Fatih
Savaşan, bu anma etkinliklerinin önemine değindi.
Siyasal Bilgiler Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Ferruh Tuzcuoğlu, Ermenilerin, Azerbaycan'ın Karabağ
bölgesinde bulunan Hocalı kasabasında büyük bir soykırım yaptıklarını anımsattı.
Tuzcuoğlu, "Hocalı Katliamı, tarihimizin en acılı sayfalarından biridir. Eğer bize bu acıları yaşatanlara bir ders vermek istiyorsak, bunun yolu öncelikle bir olmaktan, tarihimizi iyi bilmekten, çok çalışmaktan ve geleceğe güvenle bakmaktan geçer. Kimin dost kimin düşman olduğunu Karabağ da Hocalı da göstermiştir." ifadelerini kullandı.
Fen-Edebiyat Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Haluk Selvi
de Karabağ'ın 100 yıllık bir sorun olduğunu belirterek, "1988-1992 yılları arasında yaşanan Karabağ Savaşları'nı, biz 1918 yılında Doğu Anadolu'da, Erzurum
'da, Erzincan
'da, Kars
'ta, Sarıkamış
'ta ve Azerbaycan'ın Bakü
şehrinde yaşadık. Bu yaşananlar, bize geçmişe bakıp geleceği inşa etmemiz gerektiğini söylüyor. Geçmişten ders almamız gerekiyor." ifadesini kullandı.
Programda, katliamın tanıklarından Nezmiyye Hicran da yaşadıkları acı olayları katılımcılarla paylaştı.
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Kaynak: AA