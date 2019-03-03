Hocalı Katliamı'nın 27. Yılı

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Siirt Ülkü Ocakları, Azerbaycan'da Ermenilerin 26 Şubat 1992'de yaptığı Hocalı Katliamı ile ilgili basın açıklaması yaptı.Güres Caddesi toplanan grup adına konuşan Siirt Ülkü Ocakları Başkanı Deniz Siper, Hocalı'da meydana gelen katliamın 21. yüzyılın en büyük soykırımı olduğunu söyledi.Katliamda 613 soydaşın hunharca katledildiğini belirten Siper, şöyle konuştu:"Çocuk, kadın fark etmeden gerçekleştirilen soykırımda 106'sı kadın 83'ü çocuk olmak üzere 613 kardeşimiz katledildi. 487 kişi ağır yaralandı, bin 275 kişi ise rehin alındı, 150 kişi kayboldu. Unutulmamalıdır ki nerede olursa olsun kanı akıtılan kardeşlerimizin acısı bizim acımızdır."