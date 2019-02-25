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Kızılcahamam'da, 26 Şubat 1992'de Hocalı katliamında hayatını kaybedenler anıldı.Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Yalçın Topçu, Kızılcahamam Hocalı Anıt Müzesindeki programda, 27 yıl önce 613 kişinin Müslüman ve Türk olduğu için Ermenilerce katlediğini belirterek, şehit olanları rahmet ve minnetle andıklarını söyledi.Programa Azerbeycan'ın Ankara Büyükelçisi Hazar İbrahim, Kızılcahamam Kaymakamı Mehmet Yıldız, Belediye Başkanı Muhittin Güney, AK Parti Kızılcahamam Belediye Başkan adayı Süleyman Acar da katıldı.