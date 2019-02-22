Hocalı Katliamının 27. Yıl Dönümü

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Hocalı katliamı kurbanları, Kırgızistan'ın başkenti Bişkek'te Azerbaycan Büyükelçiliğinde düzenlenen programda anıldı.Azerbaycan'ın Bişkek Büyükelçisi Hidayet Orucov, yaptığı konuşmada, Ermenistan'ın, 27 yıl önce 26 Şubat 1992'de Azerbaycan'ın Hocalı kentinde yaşayan halka soykırım suçu işlediğini söyledi.Hocalı kentinde o gece yaşananları anlatan Orucov, "Ermeni askerler ağır ve zırhlı araçlarıyla Hocalı kentine saldırarak çoluk çocuk demeden öldürmeye başladı. Hayatını kurtarmak için dağlara yönelen çocuk, kadın ve ihtiyarlar, Ermeni suç çeteleri tarafından kurşunlandı." dedi.Orucov, Hocalı'daki olayların ardından Azerbaycan'a ait toprakların yüzde 20'sinin Ermenistan tarafından işgal edildiğini belirtti.Azerbaycan'da yerlerinden edilmiş olan Hocalı halkının adalet beklediğini belirten Orucov, uluslararası kamuoyundan, Karabağ ile ilgili adil bir kararın çıkmasını, Ermenistan'ın Azerbaycan'a karşı saldırganlığına son vermesini ve Azerbaycan'ın toprak bütünlüğünün sağlanmasını beklediklerini aktardı.Orucov, Hocalı'da yaşananları asla unutmayacaklarını ve unutturmayacaklarını ifade ederek, "Biz eminiz, öyle bir gün gelecek ki bu felakete sebep olan organizatörler cezasını alacaklardır. Mutlaka o gün gelecek adalet yerini bulacak. Azerbaycan'ın toprak bütünlüğü yeniden sağlanacak." şeklinde konuştu.Hocalı'da yaşananlar soykırımKırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Sabahattin Balcı da, Hocalı'da yaşananları, "vahşet, katliam ve soykırım" olarak nitelendirdi.Balcı, Hocalı'da iki askeri gücün karşı karşıya gelerek savaşmadığına dikkati çekerek, "Böyle olsaydı deriz ki, biri kazandı biri de yenildi. Böyle bir şey olmadı. Arkasına 366'ıncı piyade mekanize gücünü alan Ermeni silahlı güçleri, Hocalı kasabasını bastı. Orada bulunan silahsız, asırlar boyu öz vatanında kendi hayatını yaşayan ve ata babalarının mezarına sahip çıkan insanların üzerine büyük bir güçle saldırdı. Oradaki bütün insanları yok etmek için her türlü insanlık dışı faaliyette bulundu." dedi.Hocalı vahşetinde cesetlere bile saygı gösterilmediğini belirten Balcı, "Hocalı'da insanlar öldü. Ama sadece insanlar ölmedi. Orada insanlık öldü. Bu insanların suçu yoktu. Buna kimse seyirci kalamaz." ifadesini kullandı.Ermeni güçleri, 1992'de, 25 Şubat'ı 26 Şubat'a bağlayan gece Hocalı kentine düzenlediği silahlı baskında, 106'sı kadın, 83'ü çocuk olmak üzere toplam 613 Azerbaycan vatandaşını katletmişti.