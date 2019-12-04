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"Hocamızın dün yanındaydık, bugün de yanında olmaya devam edeceğiz"

Konyaspor Kulübü'nden Teknik Direktör Aykut Kocaman ile ilgili yapılan açıklamada, "Hocamızın dün yanındaydık bugün de yanında olmaya devam edeceğiz.

04.12.2019 14:30 | Son Güncelleme: 04.12.2019 14:30
Kulübü'nden Teknik Direktör Aykut Kocaman ile ilgili yapılan açıklamada, "Hocamızın dün yanındaydık bugün de yanında olmaya devam edeceğiz. Bundan sonra da kulübümüzün menfaatleri doğrultusunda atacağı adımların her zaman destekçisi olacağız" denildi.
Konyaspor resmi internet sitesinden Teknik Direktör Aykut Kocaman ile ilgili açıklamalarda bulundu. Yapılan açıklamada, "Son haftalarda takımımızın aldığı sonuçlar hepimizi ziyadesiyle üzmektedir. Bunun neticesinde doğal olarak eleştirilerin de yoğunlaştığını görüyoruz. Tamamen 'Konyaspor Sevgisi' üzerine inşa edilen haklı eleştirilerin her zaman başımızın üstünde yeri olduğunu ve bunları değerlendirdiğimizi, kayıtsız kalmadığımızı ifade etmek isteriz. Bununla birlikte mevcut durumdan vazife çıkaran ve ortamı özellikle germek, camiamızı karıştırmak isteyenlere en güzel cevabı yine taraftarlarımızın vereceğine de inanıyoruz. Bir süreden beri yaşadığımız ve hepimizin enerjisini düşüren bu kötü günleri, yönetim kurulumuzun her şart ve ortamda birlikteliği, teknik direktörümüz Aykut Kocaman'ın duruşu, bilgi, beceri ve tecrübesi, camiamızın da kenetlenmesiyle güçlü bir şekilde aşacağımızdan şüphemiz yoktur. Hocamızın dün yanındaydık bugün de yanında olmaya devam edeceğiz. Bundan sonra da kulübümüzün menfaatleri doğrultusunda atacağı adımların her zaman destekçisi olacağız. Bu vesileyle taraftarlarımızı yeniden ve güçlü bir başlangıç için pazar günü kendi evimizde oynayacağımız Gaziantep maçına davet ediyoruz" ifadelerine yer verildi
(Furkan Berk Yaşar/İHA)

Aykut Kocaman, Konyaspor, Güncel

Kaynak: İHA

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