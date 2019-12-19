Hocası hatasını anladı! Merih Demiral için çarpıcı sözler

Juventus teknik direktörü Maurizio Sarri, Sampdoria'yı mağlup ettikleri maçın ardından Ronaldo'nun olağanüstü golünün yanı sıra Merih Demiral ile ilgili de konuştu.

Sarri, Merih Demiral'ın performansını beğendiğini belirterek, "Bugün de gayet iyiydi. Tıpkı önceki maçlarında olduğu gibi. Birkaç teknik hatası vardı. Bunun nedeni de saha zemininin rezalet olmasıydı. Bu sahada da böyle hata yapması gayet normaldi. Büyük bir pozitif enerji taşıyor ve bunu takım arkadaşlarına yansıtıyor. Eğer bu kadar enerji dolu birini görüyorsanız onu oynatmanız gerekir. Maç içinde de bunu sürdürüyorsa vazgeçilmez hale geliyor." sözlerini kullandı.

Ronaldo'nun olağanüstü golü için ise Sarri, "Bugün iki muhteşem gol izledik. Ronaldo'nun golünün olduğu anı tarif etmem imkansız. O anda yukarı sıçradığını gördüm ve 'Lanet olsun' dediğimi hatırlıyorum. Onu tekrar tebrik ederim." şeklinde konuştu.

"BU SAHA İTALYA'YA YAKIŞMIYOR"

Sarri yaptığı açıklamada saha zemininin kötülüğü ile ilgili çok sinirli olduğunu söylerken konuyla ilgili şu ifadeleri kullanarak maç sonu basın toplantısını noktaladı:

"Bu bozuk bir arabayı tamir etmek için cerrah gönderilmesi gibi bir durum. Ancak öyle olsaydı saha bu hale gelebilirdi"

"Ben İtalyan futbolunun iyiliği için söylüyorum. Ben bu oyuna aşık bir insanım ama bunun artık bu devirde değişmesi gerektiğine inanıyorum. Sonra Serie A neden 1 milyar euro ediyor, Premier Lig neden 4 milyar euro ediyor diye birbirimize soruyoruz. Sizce de nedeni belli değil mi?"