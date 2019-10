Hocasının desteği ile başladı, onlarca eser üretti

Hocasının desteği ile başladı, onlarca eser ürettiEv hanımıydı, 21 yıldır kendi işinin patronluğunu yapıyorZiyarette tablolardan etkilendi, sayısız eser ürettiİSTANBUL - Fatih'te tezhip ustası bir kişinin evine ziyarete giden ve orada bulunan tablolardan etkilenerek tezhip sanatına yönelen Şeyma Çınar , 21 yıl önce başladığı mesleğinde kendi işinin patronluğunu yapıyor. 21 yıl içerisinde sayısız eser üreten Çınar, yurtiçinde ve yurtdışında birçok eserini sergiledi. Fatih Cerrahpaşa 'da yaşayan 43 yaşındaki Şeyma Çınar 21 yıl önce tezhip ve minyatür sanatında ustalaşan bir kişinin evine yaptığı ziyaret sonrası hayatı değişti. Evde bulunan tablolardan etkilenen Çınar, kendisine meslek olarak tezhip alanını seçti. Çınar, evini ziyaret ederek tablolarından etkilendiği hocasının da destek vermesi ile mesleğinde kısa sürede ustalaştı. Zaman zaman maddi sıkıntılar karşısında zor durumlar yaşayan Çınar, yaşadığı tüm olumsuzluklara rağmen pes etmeyerek, 21 yıldır sayısız eser üretti. Ev hanımı olduğu dönemde tezhip sanatının kendisine can simidi olduğunu anlatan Çınar, tezhip sanatının gelir kaynağı olduğunu belirtti. Kendisinin açtığı tezhip ve Minyatür atölyesi ile bir yandan birbirinden güzel eserler ortaya koyan Çınar, diğer yandan bildiklerini öğretmenlik yaparak 30'a yakın öğrencisine anlatamaya çalışıyor. Öte yandan Çınar, yurt içinde ve yurt dışında birçok eserini sergiledi."O dönemde adeta Tezhip can simidi gibi oldu"Hobi olarak başladığı tezhip sanatının geçim kaynağı olduğunu anlatan Şeyma Çınar, başarı öyküsünü şöyle anlattı: "1998 yılında tamamen tesadüfen hocamın evine ziyaret için gitmiştim. Orada bu tabloları gördüm. Çok hoşuma gitti, ilk görüşte muhabbeti aşk diyebiliriz. Bunu nasıl öğrenebilirim diye yollarını araştırdım. Öğrendikten sonra da ders vermeye başladım. Bunun sonrasında bir hobi olmadığını artık profesyonelce yapabileceğimi gördüm. Maddi açıdan yaşadığım sıkıntılar oldu. O dönemde adeta can simidi gibi geldi. Hobi olarak başladığım bir şey artık kendi geçimim için bir gelir kaynağı olmaya başladı. Ana malzeme olarak altın kullanıyorum. Çizimi geçtikten sonra ilk önce fırçayla birlikte altınlarımıza sürüyoruz. Daha sonra bunu parlatıyoruz. Guaj boya, sulu boya, akrilik kullanacaksak diğer boya malzemelerini kullanıyoruz. Tamamen altınla da yapabileceğiniz işler varken boya yardımıyla da yapabileceğiniz işlerde oluyor" dedi."21 senedir tezhip sanatı yapıyorum"En uygun tablosunu 2 bin lira en pahalısını ise 18 bin lira sattığını belirten Çınar, "21 senedir yapıyorum. 2005'te ders vermeye başladım. Bu sanata başladığımda ev hanımıydım. Şu an 4 farklı yerde ders veriyorum. Aktif 30 tane öğrencim var. Her sene sergi yapmaya gayret gösteriyorum. Bu sanatı gençler yeni yeni tanımaya başlıyorlar. 30 yaşlarındaki ev hanımları da bu sanata çok ilgi duyuyor. Tezhip aslında bir kitap sanatıdır. Osmanlı zamanında 16'ncı yüzyıldan itibaren eski beylik dönemlerinde de kitap sanatı olarak kitapların çadırlarını süslemek için geliştirilmiş bir sanat. Günümüzde artık bir tablo olarak ev ve iş yerlerini süsleme amacıyla kullanılıyor" şeklinde konuştu."Geliri 5 bin ve 7 bin arasında değişebiliyor"Çizim yaparken kendini özgür ve rahatlamış hissettiğini anlatan Çınar, "Bu sanatı öğrenmek minimum 2 sene ama 4 sene de ilgisi yüksek olan biri tamamen öğrenmiş olur. Söyleyemediğim birçok şeyi orada söylüyorum. Çizim yaparken sınır yok adeta kendimi özgür hissediyorum. Ders vermekten çok memnunum ve orada daha çok enerjimin yükseldiğini hissediyorum. Bu işin geliri 5 bin ve 7 bin arasında değişebiliyor" dedi."Tezhip yaparken kendimi rahatlamış hissediyorum"Türk sanatlarını merak edip Türkiye 'ye gelen ve Çınar'dan tezhip dersi alan Sofia Chaüez, "Meksika'da sanat sergisi vardı. Bu sanatı insanlar nasıl yapıyor diye merak ettim ve Türkiye'ye ait bir kitap buldum. Tarihi okudum. Türkiye'de Türk sanatı nasıl diye. O yüzden buraya öğrenmeye geldim. Küçük çiçekler var, fazla detaylar vardı. Tezhip sanatı öğreten birini aradım ve buldum. Şeyma hocam bana her zaman yardım ediyor. Onu çok seviyorum. Tezhip sanatı çok zor ama o bana öğretirken çok sabırlı davranıyor. Tezhip yaparken kendimi rahatlamış hissediyorum" şeklinde konuştu."6 senedir tezhip sanatıyla uğraşıyorum"6 senedir tezhip sanatıyla uğraştığını söyleyen 30 yaşındaki Psikolog Huriye Çelik ise, "Tezhipleri hep çok beğeniyordum. Biraz yavaşlamak için öğrenmek istedim, ben çok tez canlıyımdır. O yüzden tezhibe başladım. Dersler de ilk günlerde çok fazla ayağa kalkıyordum. Çok fazla konuşuyordum. Bu sanata başladığımdan beri ayağa kalkmalarım azaldı, daha çok konsantrasyonumu arttırmak adınaydı. Çok da iyi geldi bana, 6 senedir tezhip sanatıyla uğraşıyorum" ifadelerinde bulundu.