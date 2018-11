Hockney Tablosu Rekor Fiyata Satıldı

16 Kasım 2018 Cuma 11:31



16 Kasım 2018 Cuma 11:31

NEW İngiliz ressam David Hockney'in tablosu ABD'de düzenlenen açık arttırmada rekor fiyata alıcı buldu.Christie's Müzayede Evi, Hockney'in "Sanatçının Portresi (Havuzda İki Figür)" adlı tablosunun, New York'ta düzenlenen müzayede 90,3 milyon dolara satıldığını bildirdi.Tablo için ödenen bedel, yaşayan bir sanatçının eserine ödenen en büyük meblağ oldu.Christie's Müzayede Evi'nin İkinci Dünya Savaşı sonrası ve güncel sanattan sorumlu Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Alex Rotter, eylülde tablonun açık arttırmaya çıkarılacağına dair yaptığı duyuruda, 1972 tarihli tablonun Hockney'nin eserleri arasında hem sanat tarihi hem de resim piyasası açısından en değerli parça olduğunu belirtmişti."Tablo, Avrupalı ve Amerikalı bakış açılarını aynı anda yansıtıyor." değerlendirmesinde bulunan Rotter, "(İki figür) 1960'larda Kaliforniya'nın güneşli sahillerinde yaşamaya gelmiş Avrupalı bir sanatçının kendini her iki kıtada yaşarken görmesinin bir temsili." ifadesini kullanmıştı.81 yaşındaki İngiliz sanatçı halen Kaliforniya'da yaşıyor.Hockney'in tablosundan önce hayattaki bir sanatçıya ait en yüksek fiyatla satılan eser, 2013 yılında 58,4 milyon dolara alıcı bulan ABD'li kavramsal sanatçı Jeff Koon'un "Balon Köpek" heykeli olmuştu.