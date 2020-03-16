Menü
Haberler ›› Spor ››Koronavirüs aşısında son aşamaya gelen şirket, Trump'ın teklifini düşünmeden reddetti - Spor

Koronavirüs aşısında son aşamaya gelen şirket, Trump'ın teklifini düşünmeden reddetti

Alman kulübü Hoffenheim'ın sahibi Dietmar Hopp'un ana hissedarı olduğu CureVac şirketi, koronavirüs aşısında son aşamaya geldi. ABD Başkanı Donald Trump'ın aşıyı ABD'de üreterek sadece kendi ülkesi insanın kullanma isteğini reddeden Hopp, aşının haziran ya da temmuz aylarında bulunacağını söyledi.

16.03.2020 13:01 | Son Güncelleme: 16.03.2020 14:00

Hoffenheim 'ın sahibi Dietmar Hopp'un şirketlerinden CureVac, koronavirüse karşı aşı geliştirme projesinde son aşamaya geldi.

CureVac'a Hopp ile birlikte ortak yatırım yapan Florian van der Muelbe yaptığı açıklamada, "Birçok aşıyı test etmeye başladık. Koronavirüs aşısını haziran ya da temmuz aylarında bulmayı umuyoruz. Yetkililerden yeşil ışık gelirse en kısa sürede insan üzerinde deneylere başlayacağız." ifadelerini kullandı.

TRUMP ABD'YE ÇEKMEYE ÇALIŞTI

ABD Başkanı Donald Trump'ın, koronavirüs tedavisine yönelik aşı ve biyomedikal ilaç üretmek için çalışan CureVac'i ABD'ye çekerek sadece ülkesine özel aşıya ikna etmek için girişimde bulunduğu iddia edilmişti. Bunun için virüs aşısı üzerinde çalışan Alman bilim insanlarına çok büyük miktarda para teklif ettiği öne sürülen Trump'ın, CureVac'in geliştirmesi muhtemel aşının haklarının ABD'nin tekelinde kalmasını istediği savunulmuştu.

Hoffenheim'ın sahibi ve CureVac'ın hissedarı Dietmar Hopp

HOPP'TAN ABD'YE CEVAP: OLMAZ

Welt Am Sonntag gazetesinde yer alan habere göre; ABD Başkanı Donald Trump, CureVac'tan aşı konusunda destek istedi ve aşı çalışmalarını ABD'de yaparak sadece ülkesine özel bir çalışmayı talep etti.

Dietmar Hopp ise Amerikalı yetkililere, "İnsanlara yardım etmek istiyoruz. Ancak, bunu sadece belirli bir ülkedeki insanlar için yapmayacağız. Tüm dünyaya yardımcı olacağız." cevabını verdi.

ŞİRKETİN BİR ÖNCEKİ ÜST YÖNETİCİSİ, BEYAZ SARAY'A DAVET EDİLMİŞTİ

CureVac, 11 Mart'ta üst yönetici (CEO) değişikliğine gitmişti. Şirketten, 2 Mart'ta yapılan açıklamada, bir önceki üst yönetici Daniel Menichella'nın yeni tip koronavirüs aşısına ilişkin gelişmeleri ele almak için Beyaz Saray'a davet edildiği belirtilmişti. Menichella'nın, ABD Başkanı Trump, Başkan Yardımcısı Mike Pence ve ilgili yetkililerle bir araya geldiği kaydedilmişti.

ALMANYA'DA HEDEF ADAM HALİNE GELMİŞTİ

Dietmar Hopp, yerel bir amatör kulüp Hoffenheim'a yaptığı yatırım ve bu kulübü Bundesliga seviyesine çıkarması nedeniyle Bundesliga'da birçok kulüp taraftarının hedefi haline gelmişti.

Koronavirüs nedir? Coronavirus belirtileri nelerdir? Koronavirüs tedavisi nasıl yapılır? Koronavirüs hakkında merak edilenler ve sıkça sorulan sorular
Koronavirüs kaç can aldı? Hangi ülkede kaç kişi koronavirüs nedeniyle öldü?
Koronavirüs aşısında son aşamaya gelen şirket, Trump'ın teklifini düşünmeden reddetti
Etiketler : Amerika Birleşik Devletleri, Donald Trump, Koronavirüs, Hoffenheim, Spor

Paylaş
Yorumlar (1)
RUHI-BJK:KÜFÜR ETTİKLERİ MAÇLARIN YARIDA KALMASINA SEBEP OLAN KİŞİNİN ÇALIŞANLARI CORONA NIN AŞISINDA SON AŞAMADA . . . İLGİNÇ DÜNYA. . .
Cevap Yaz 0 0

Manşet 

Haberler

Son Dakika: İran'da koronavirüs nedeniyle bugün 129 kişi daha hayatını kaybetti Spor
Son Dakika: İran'da koronavirüs nedeniyle bugün 129 kişi daha hayatını kaybetti
CHP İzmir Milletvekili Kılıç, koronavirüse karşı temizlik ürünlerinde KDV'nin yüzde 1'e düşürülmesi için kanun teklifi verdi Spor
CHP İzmir Milletvekili Kılıç, koronavirüse karşı temizlik ürünlerinde KDV'nin yüzde 1'e düşürülmesi için kanun teklifi verdi
Türk profesör söylentilere son noktayı koydu: Yaz aylarının gelmesiyle salgının bitmesi beklenilir bir durum değil Spor
Türk profesör söylentilere son noktayı koydu: Yaz aylarının gelmesiyle salgının bitmesi beklenilir bir durum değil
Sevgilisiyle karantina altında olan Şeyma Subaşı hayatından ilk kez pirinç pişirdi Spor
Sevgilisiyle karantina altında olan Şeyma Subaşı hayatından ilk kez pirinç pişirdi
Herkes çekirge istilasını kilitlenmişken şimdi de karınca istilası başladı Spor
Herkes çekirge istilasını kilitlenmişken şimdi de karınca istilası başladı
Görüntü İstanbul'dan! Tulum giyip maske ve gözlük takarak trafiğe çıktılar Spor
Görüntü İstanbul'dan! Tulum giyip maske ve gözlük takarak trafiğe çıktılar
İsrail Başbakanı Netenyahu'nun koronavirüs test sonucu çıktı Spor
İsrail Başbakanı Netenyahu'nun koronavirüs test sonucu çıktı