16.07.2019 22:02
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Hokey: 21 Yaş Altı Kadınlar Avrupa Şampiyonası 2

21 Yaş Altı Kadınlar Açık Alan Hokeyi Avrupa Şampiyonası 2'de Türkiye ikinci maçında Ukrayna'ya 7-1 yenildi.

21 Yaş Altı Kadınlar Açık Alan Hokeyi Avrupa Şampiyonası 2'de Türkiye ikinci maçında Ukrayna'ya 7-1 yenildi.
Alanya Avsallar Spor Kompleksi'nde 8 ülkenin katılımıyla yapılan şampiyonanın üçüncü gününde, 2 karşılaşma oynandı.
A Grubu'nda Ukrayna ile karşılaşan Türkiye rakibine 7-1 yenildi. Karşılaşmada Ukrayna'nın gollerini Anastasiia Olkhova 2, Karyna Leonova 2, Anna Tanchenko, Alevtyna Shalyhina ve Valeriia Lytvyenko, Türkiye'nin golünü ise Pınar Yılmaz attı.
Günün diğer maçında ise Polonya ile İtalya 0-0 berabere kaldı.
Şampiyona yarın yapılacak 4 karşılaşmayla devam edecek. Hokey: 21 Yaş Altı Kadınlar Avrupa Şampiyonası 2
Kaynak: AA
Ukrayna, Türkiye, Avrupa, Spor

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