Hokey: 21 Yaş Altı Kadınlar Avrupa Şampiyonası 2

21 Yaş Altı Kadınlar Açık Alan Hokeyi Avrupa
Şampiyonası 2'de Türkiye- İtalya
karşılaşması hava muhalefeti nedeniyle ertelendi.
Alanya Avsallar Spor
Kompleksi'nde 8 ülkenin katılımıyla yapılan şampiyonanın dördüncü gününde 4 karşılaşma oynandı.
B Grubu'nda İskoçya, Avusturya'yı 1-0, Galler de Çekya'yı 3-0 yendi.
A Grubu'nda ise Ukrayna, Polonya'yı 7-4 mağlup ederken, Türkiye-İtalya karşılaşması İtalya'nın 2-0 üstünlüğüyle sürdüğü sırada hava muhalefeti nedeniyle yarıda kaldı.
Türkiye-İtalya karşılaşması yarın saat 11.00'de kaldığı yerden devam edecek.