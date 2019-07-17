17.07.2019 22:17
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Hokey: 21 Yaş Altı Kadınlar Avrupa Şampiyonası 2

Hokey: 21 Yaş Altı Kadınlar Avrupa Şampiyonası 2

21 Yaş Altı Kadınlar Açık Alan Hokeyi Avrupa Şampiyonası 2'de Türkiye-İtalya karşılaşması hava muhalefeti nedeniyle ertelendi.

21 Yaş Altı Kadınlar Açık Alan Hokeyi Avrupa Şampiyonası 2'de Türkiye- İtalya karşılaşması hava muhalefeti nedeniyle ertelendi.
Alanya Avsallar Spor Kompleksi'nde 8 ülkenin katılımıyla yapılan şampiyonanın dördüncü gününde 4 karşılaşma oynandı.

B Grubu'nda İskoçya, Avusturya'yı 1-0, Galler de Çekya'yı 3-0 yendi.
A Grubu'nda ise Ukrayna, Polonya'yı 7-4 mağlup ederken, Türkiye-İtalya karşılaşması İtalya'nın 2-0 üstünlüğüyle sürdüğü sırada hava muhalefeti nedeniyle yarıda kaldı.
Türkiye-İtalya karşılaşması yarın saat 11.00'de kaldığı yerden devam edecek.
Kaynak: AA
Türkiye, İtalya, Avrupa, Spor

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