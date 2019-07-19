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Hokey: 21 Yaş Altı Kadınlar Avrupa Şampiyonası 2

21 Yaş Altı Kadınlar Açık Alan Hokeyi Avrupa Şampiyonası 2'nin finalinde İtalya ve İskoçya karşı karşıya gelecek.

19.07.2019 23:04
21 Yaş Altı Kadınlar Açık Alan Hokeyi Avrupa Şampiyonası 2'nin finalinde İtalya ve İskoçya karşı karşıya gelecek.
Alanya Avsallar Spor Kompleksi'nde 8 ülkenin katılımıyla yapılan şampiyonanın beşinci gününde 4 karşılaşma oynandı.
Grup maçlarının ardından A ve B Grubu'nda ilk iki sırayı alan takımlar finale çıkmak için mücadele etti. Şampiyonada B Grubu ikincisi İskoçya, A Grubu birincisi Ukrayna'yı 4-1 mağlup ederek finale çıkan ilk takım oldu.
A Grubu ikincisi İtalya da B Grubu birincisi Galler'i 4-4 biten karşılaşmada penaltı atışlarıyla 2-1 mağlup ederek yarın saat 18.00'de oynanacak finalde İskoçya'nın rakibi oldu.
Günün diğer karşılaşmasında ise Çekya'ya 8-2 mağlup olan Türkiye, Polonya'ya 4-3 yenilen Avusturya ile yarın 7-8'incilik maçına çıkacak. Hokey: 21 Yaş Altı Kadınlar Avrupa Şampiyonası 2
Kaynak: AA
İtalya, Avrupa, Spor

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