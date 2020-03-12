Hokey Federasyonu'ndan 'korona' açıklaması
Türkiye Hokey Federasyonu Başkanı Sadık Karakan, Sağlık Bakanlığı'nın yaptığı açıklamaların dikkate alınması gerektiğini vurgulayarak, federasyon tarafından sürdürülen yurt içi faaliyetlerde herhangi bir iptalin söz konusu olmadığını söyledi.
12.03.2020 14:19 | Son Güncelleme: 12.03.2020 14:19
Türkiye Hokey Federasyonu Başkanı Sadık Karakan, Sağlık Bakanlığı'nın yaptığı açıklamaların dikkate alınması gerektiğini vurgulayarak, federasyon tarafından sürdürülen yurt içi faaliyetlerde herhangi bir iptalin söz konusu olmadığını söyledi.
Son dönemlerde ülke ve dünya gündeminde yer alan koronavirüs ile ilgili gelişmeleri yakından takip ettiklerini ifade eden Karakan, "Sağlık Bakanlığımız konuyla ilgili tüm tedbirleri büyük bir ciddiyetle almaya devam ederek, halkımızı bilgilendirmektedir. Virüsün yayılmasını önlemek için hijyen tedbirlerinin alınmasının vurgulandığı açıklamada, virüsün yayılımını kısıtlamak amacıyla hijyen anlamında daha hassas ve dikkatli olunması gerekmektedir" dedi.
Ulusal organizasyonlarla ilgili henüz bir iptalin söz konusu olmadığını da ifade eden Federasyon Başkanı Sadık Karakan, "Uluslararası spor organizasyonlarının ertelendiği böyle bir zamanda ülkemizdeki ulusal hokey faaliyetleri için henüz böyle bir gelişme gündemimizde yer almamaktadır. Gençlik ve Spor Bakanlığımız ile uyum içerisinde alınacak her türlü tedbire de hazır olduğumuzun tüm kamuoyunca bilinmesini arzu ediyoruz" ifadelerini kullandı. - GAZİANTEP
Son dönemlerde ülke ve dünya gündeminde yer alan koronavirüs ile ilgili gelişmeleri yakından takip ettiklerini ifade eden Karakan, "Sağlık Bakanlığımız konuyla ilgili tüm tedbirleri büyük bir ciddiyetle almaya devam ederek, halkımızı bilgilendirmektedir. Virüsün yayılmasını önlemek için hijyen tedbirlerinin alınmasının vurgulandığı açıklamada, virüsün yayılımını kısıtlamak amacıyla hijyen anlamında daha hassas ve dikkatli olunması gerekmektedir" dedi.
Ulusal organizasyonlarla ilgili henüz bir iptalin söz konusu olmadığını da ifade eden Federasyon Başkanı Sadık Karakan, "Uluslararası spor organizasyonlarının ertelendiği böyle bir zamanda ülkemizdeki ulusal hokey faaliyetleri için henüz böyle bir gelişme gündemimizde yer almamaktadır. Gençlik ve Spor Bakanlığımız ile uyum içerisinde alınacak her türlü tedbire de hazır olduğumuzun tüm kamuoyunca bilinmesini arzu ediyoruz" ifadelerini kullandı. - GAZİANTEP
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Kaynak: İHA
Etiketler : Sadık Karakan, Türkiye, Spor
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