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Hokey Milli Takımı, Avrupa Şampiyonası hazırlıklarını Trabzon'da sürdürüyor

Avrupa Şampiyonası C2 finallerine katılacak Hokey Milli Takımı, Trabzon'da kampa girdi.

12.11.2019 10:40 | Son Güncelleme: 12.11.2019 10:40Hokey Milli Takımı, Avrupa Şampiyonası hazırlıklarını Trabzon'da sürdürüyor
Şampiyonası C2 finallerine katılacak Hokey Milli Takımı, 'da kampa girdi.
İranlı antrenör Rajab Nourani yönetiminde Mehmet Akif Ersoy Çok Amaçlı Salonu'nda hazırlıkları sürdüren Hokey Milli Takımı'nda 17 sporcu bulunuyor.

Portekiz, Belarus ve Danimarka ile B Grubunda yer alan ay-yıldızlılar, 17 Ocak 2020'de başlayacak şampiyonada ilk ikiye girip bu branşta en üst organizasyon olan C1 Ligine yükselmeyi hedefliyor.
Trabzon Vali Yardımcısı Bünyamin Yıldız, İl Gençlik ve Spor Müdürü Birdal Öztürk ile Spor Şube Müdürü Yusuf Çebi de milli takım kampını ziyaret ederek, sporculara başarı temennisinde bulundu.
"Çok kritik bir şampiyonaya çıkacağız"
Türkiye Hokey Federasyonu Asbaşkanı Bayram Yüksel, çok kritik bir şampiyonaya çıkılacağını belirterek, "Bu süreçte, her türlü tesis ve altyapı konusunda ideal bir spor şehri olan Trabzon'da çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Ocak ayında hedefimize ulaşacağımıza yürekten inanıyorum çünkü çok iyi bir kadromuz var. Bu ekip uzun yıllar uluslararası arenada söz sahibi olacak kapasitededir." diye konuştu.
Antrenör Nourani: "Bu başarının daha üst seviyeye çıkacağına eminim"
İranlı antrenör Rajab Nourani de Türk Milli Takımı'nın çok iyi bir çıta yakaladığını vurgulayarak, "Bu başarının daha üst seviyeye çıkacağına eminim. Türk hokeyinde büyük bir potansiyel var. Çok çalışan, yetenekli bir kadromuz var ve bu kapasiteli ekiple ocak ayında hedefimize ulaşacağız." dedi.

Trabzon, Avrupa, Spor

Kaynak: AA

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