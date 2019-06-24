24.06.2019 16:55
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Hokey sahası çalışmalarında sona gelindi

Hokey sahası çalışmalarında sona gelindi

AK Parti Kırklareli Milletvekili Selahattin Minsolmaz, hokey sahası inşaat çalışmalarında sona gelindiğini bildirdi.

AK Parti Kırklareli Milletvekili Selahattin Minsolmaz , hokey sahası inşaat çalışmalarında sona gelindiğini bildirdi.
Minsolmaz, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Bademlik Mahallesi'ndeki sahanın yapımının devam ettiğini söyledi.
Sahanın 2 milyon 444 bin lira bütçe ile yapıldığını aktaran Minsolmaz, açıklamasında şunlara yer verdi:
"Çim hokeyi, futboldan sonra dünyanın en popüler ikinci sporu olan hokeyin ana branşı ve ilk oynanış şeklidir. Çim hokeyinin uluslararası turnuvalarda kadınlar ve erkekler için prestijli yarışmaları bulunmaktadır. Yapımı halen devam eden, Bademlik'teki, Kırklareli çim hokeyi sahamız Türkiye 'deki 3. tesis olacak inşallah.
Gençlerimiz her hizmetin en güzeline layık şüphesiz. Avrupa standartlarına uygun yapılan tesisimizde, İlimizin Avrupa'ya yakınlığı olması nedeniyle, uluslararası turnuvalar da yapılabilecektir. Yapılan tüm hizmetler, başta çocuklarımız ve gençlerimiz olmak üzere, Kırklarelimiz'e hayırlı olsun."
Kaynak: AA
Milletvekili , AK Parti , Kırklareli , Güncel

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