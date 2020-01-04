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Hokeycilerden Belediye Başkanı Sarı'ya ziyaret

Hokey Süper Lig'de mücadele eden Nizip Belediye Spor, Alanya ilçesinde yapılacak müsabaka öncesinde Belediye Başkanı Mehmet Sarı'yı ziyaret etti.

04.01.2020 13:48 | Son Güncelleme: 04.01.2020 13:54 Hokeycilerden Belediye Başkanı Sarı'ya ziyaret
Hokey Süper Lig'de mücadele eden Belediye , Alanya ilçesinde yapılacak müsabaka öncesinde Belediye Başkanı Mehmet Sarı'yı ziyaret etti.
Kulüp Antrenörü Mustafa Çilkız ve sporcuların hazır bulunduğu ziyarette sporculara başarı dileklerini ileten Belediye Başkanı Sarı, elde edilen her başarının Nizip için bir gurur olduğunu söyledi. Sarı, takımı her zaman önemsediklerini ve yanlarında olduklarını aktardı.
Katkı ve desteklerinden dolayı Belediye Başkanı Mehmet Sarı'ya teşekkür eden Nizip Belediye Spor Kulüp Antrenörü Mustafa Çilkız ise "Başkanımız spora ve sporculara önem veriyor. Kendisine bizlere verdiği önem ve katkıdan dolayı teşekkür ediyorum." dedi.

Muammer Sarı, Mehmet Sarı, Nizip, Güncel

Kaynak: AA

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