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Hol Kampı'ndan kaçan DEAŞ'lı 5 kadın teslim oldu

Terör örgütü YPG/PKK'nın kontrolündeki Suriye'nin Hol Kampı'ndan kaçan DEAŞ üyesi 5 kadın, Hatay'da güvenlik güçlerine teslim oldu.

20.12.2019 20:57 | Son Güncelleme: 20.12.2019 20:58
Terör örgütü YPG/PKK'nın kontrolündeki Suriye'nin Hol Kampı'ndan kaçan DEAŞ üyesi 5 kadın, 'da güvenlik güçlerine teslim oldu.
Terör örgütü YPG/PKK'nın Suriye'nin kuzeydoğusunda işgal ettiği Haseke ilinde yer alan Hol Kampı'ndan kaçan terör örgütü DEAŞ mensubu Türk vatandaşı 5 kadın, Hatay'ın Reyhanlı ilçesindeki Cilvegözü Sınır Kapısı'na gelerek güvenlik güçlerine teslim oldu.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca, silahlı terör örgütüne üye olma suçundan arandığı tespit edilen S.S, F.S, S.S, N.Ü. ve S.Y. isimli DEAŞ'lılar, Reyhanlı Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele (TEM) Şubesi ekiplerince sınır kapısında gözaltına alındı.
Emniyet Müdürlüğündeki işlemleri tamamlanan DEAŞ'lı 5 kadın, adliyeye sevk edildi.
Hol Kampı'ndan kaçan DEAŞ'lı 5 kadın teslim oldu

Hatay, Güncel

Kaynak: AA


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