Finans ve sigorta alanında geçen yıl yurt dışına yapılan yatırımların 930 milyon doları holdingler, 126 milyon doları bankalarca gerçekleştirilirken, bu da holdinglerin bu alandaki yatırımlar açısından bankaları 7`ye katladığını ortaya koydu.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) verilerindenderlediği bilgilere göre, Türkiye'de yerleşikler kişiler geçen yıl yurt dışına 3milyar 997 milyon dolarlık doğrudan yatırım yaptı. Bu tutarın 2 milyar 227 milyon dolarını hizmetler, 1 milyar 753 milyondolarını sanayi ve 17 milyon dolarını da tarım sektörlerine yapılan yatırımlaroluşturdu.

Doğrudan yatırım tutarları, 2018'de bir önceki yıla göre tarımda yüzde19 azalırken, sanayide yüzde 24 ve hizmetlerde yüzde 28 artış kaydetti. Öte yandan Türkiye'de yerleşikler kişilerce yurt dışına yapılan toplamdoğrudan yatırımların bir önceki yıla kıyasla yüzde 26 arttığı görüldü. Sözkonusu rakam 2017'de 3 milyar 177 milyon dolar düzeyinde bulunuyordu.

HOLDİNGLERİN FİNANS YATIRIMLARI NEREDEYSE 4 KATINA ÇIKTI

Alt kalemler itibarıyla bakıldığında, geçen yıl yurt içi yerleşiklerinen fazla doğrudan yatırımı 1 milyar 186 milyon dolarla finans ve sigorta alanınayaptığı görüldü. Bu yatırım tutarının yüzde 53'lük bölümü ise holdinglertarafından gerçekleştirildi.

Yurt içinde yerleşik holdinglerin yurt dışındaki finans ve sigortaalanında yaptığı yatırımlar, geçen yıl 930 milyon dolara yükselirken, bu rakam2017'ye göre 672 milyon dolar artışa işaret etti. Bu da holdinglerin yurt dışıyatırımlarını neredeyse 4 katına çıkardığını gösterdi. Bu dönemde bankaların yurt dışında finans ve sigorta alanında yaptığıdoğrudan yatırımlar ise yüzde 30 azalarak 126 milyon dolara geriledi.

Söz konusu değerler, holdinglerin finans ve sigorta alanında yurt dışıyatırımlarda bankaları 7'ye katladığını gösterdi.

MADEN SEKTÖRÜNE 8 MİLYON DOLARLIK YATIRIM

Türkiye'de yerleşik kişilerin yurt dışı doğrudan yatırımlarında finansve sigortanın ardından en büyük payı madencilik ve taşocakçılığı aldı. Söz konususektöre yurt içi yerleşiklerce geçen yıl 830 milyon dolarlık doğrudan yatırımgerçekleştirildi. Aynı dönemde yurt dışında imalat alanında 536 milyon dolarlık doğrudanyatırıma imza atılırken, bunu 433 milyon dolarla gayrimenkul, 387 milyon dolarlada elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme üretimi ve dağıtımı takip etti.

Öte yandan, geçen yıl yurt içi yerleşiklerin yurt dışı faaliyetlerikapsamında konaklama ve yiyecek hizmetine 161 milyon dolarlık, mesleki, bilimselve teknik faaliyetlere 112 milyon dolarlık, inşaata 66 milyon dolarlık doğrudanyatırım yapıldı.