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Hollanda: 0-8

STAT: Bornova Aziz KocaoğluHAKEMLER: Jelena Cvetkovic (Sırbistan) (xx), Danijela Stojanovic (Sırbistan) (xx), Ivana Jovanovic (Sırbistan) (xx)TÜRKİYE: Fatma Şahin (x) - Medine (xx), Ebru Topçu (x), İpek (x), Didem (xx) (Dk. 72 Dilan x), Fatma Kara (x) (Dk. 78 Sevgi x), Büşra (x) (Dk.

08.11.2019 21:11 | Son Güncelleme: 08.11.2019 21:11 Hollanda: 0-8

STAT: Aziz Kocaoğlu

HAKEMLER: Jelena Cvetkovic (Sırbistan) (xx), Danijela Stojanovic (Sırbistan) (xx), Ivana Jovanovic (Sırbistan) (xx)

TÜRKİYE: Fatma Şahin (x) - Medine (xx), Ebru Topçu (x), İpek (x), Didem (xx) (Dk. 72 Dilan x), Fatma Kara (x) (Dk. 78 Sevgi x), Büşra (x) (Dk. 54 Berna x), Arzu (xx), Kader (xx), Selen (x), Melike (x)

HOLLANDA: Veenendal (xxx) - Van Lunteren (xx), Nouwen (xxx), Bloodworth (xxx), Van Dongen (xx), Groenen (xxx) (Dk. 69 Pelova xx), Spitse (xxx), Van de Donk (xxxx), Van de Sanden (xxx), Miedema (xxx) (Dk. 72 Snoejis xx), Roord (xxx) (Dk. 78 Jansen xx)

GOLLER: Dk. 26 Van de Sanden, Dk. 31 (P) - Dk. 90+1 Spitse, Dk. 45+1 - Dk. 62 Miedema, Dk. 56 - Dk. 68 - Dk. 73 Van de Donk ( )

SARI KART: Groenen (Hollanda)

Kadınlar Avrupa Futbol Şampiyonası Elemeleri A Grubu'nda , Hollanda'ya 8-0 mağlup oldu. İzmir'deki Bornova Aziz Kocaoğlu Stadı'nda oynanan karşılaşmada son dünya ikincisi güçlü rakibine direnemeyen ay yıldızlı ekibimiz, grupta 5 maçta 1 puanda kaldı. Türkiye, İzmir'de Menemen İlçe Stadı'ndaki özel maçta 11 Kasım Pazartesi günü Ukrayna'yla karşılaşacak.

26'ncı dakikada Hollanda öne geçti. Miedema'nın pasıyla ceza alanı içinde sağ çapraz pozisyonda topla buluşan Van de Sanden'in şutunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 0-1.

30'uncu dakikada Van de Donk'un ceza alanı içinde yerde kaldığı pozisyonda hakem beyaz noktayı gösterdi. Atışı 31. dakikada kullanan Spitse farkı 2'ye çıkardı: 0-2.

45+1'inci dakikada Van de Sanden'in sağ kanattan yaptığı ortada ceza alanı içindeki Miedema'nın kafa vuruşunda top filelere gitti: 0-3.

56'ncı dakikada Van de Sanden'in pasıyla ceza alanı içinde topla buluşan Van de Donk'un bekletmeden yaptığı vuruşta meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 0-4.

62'nci dakikada Van de Sanden'in ortasında meşin yuvarlağı kaleye gönderen Miedema farkı 5'e çıkardı: 0-5.

68'inci dakikada Van de Sanden'in pasıyla Van de Donk topu bir kez daha ağlara gönderdi: 0-6.

73'üncü dakikada Spitse'nin kullandığı köş vuruşunda Van de Donk farkı 7'ye yükseltti: 0-7.

90+1'inci dakikada Spitse ceza yayı içinden kullandığı serbest vuruşta skoru belirledi: 0-8.



Hollanda, Bornova, Türkiye, Van, Spor

Kaynak: DHA

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