Hollanda Başbakanı Rutte: "Burka Yasağı Er ya da Geç Uygulamaya Geçecektir"

Hollanda
Başbakanı Mark Rutte
, "Burka yasağı er ya da geç uygulamaya geçecektir" dedi. Amsterdam
Belediye Başkanı Femke Halseme'in, "Amsterdam'da burka yasağını uygulamaya düşünmüyorum" sözünden cesaret alan Rotterdam ve Utrecht
belediyelerinin de burka yasağını uygulamayı düşünmediklerini belirtmeleri tepkilere neden oldu. Tepkilerin odağında Amsterdam Belediye Başkanı Femke Halseme vardı. Hollanda İçişleri Bakanı
Kajsa Ollongren, tepkilerin ardından burka yasağı konusunda geri adım atarak yasağı askıya aldığını açıklamıştı.
Hollanda Başbakanı Marc Rutte ise "Burka yasağı er ya da geç uygulamaya geçecektir. Şimdilik askıya alındı diye hiç kimse sevinmesin. Amsterdam, Rotterdam ve Utrecht gibi büyük belediyelerin burka yasağı uygulamasını geçmeyeceğini belirtmeleri çok üzücü. Burka yasağını büyük ve küçük tüm belediyeler uygulama mecburiyetinde kalacaklar. Burka yasağı kararı boşuna alınmadı ve yasalar büyük ve küçük belediyeler olmak üzere her belediye için geçerlidir" ifadelerini kulandı.
Hollanda senatosu 5 ay önce, uzun süredir üzerinde tartışılan burka yasağı yasasını onaylamıştı. Yasayla, eğitim, sağlık sektörü, toplu taşıma araçları ve devlet dairelerinde kişilerin yüzü tanınmayacak şekilde tekstil, maske veya kask gibi unsurlarla örtünmesi yasaklanıyor. - AMSTERDAM
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