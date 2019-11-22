Haberler » Güncel » Hollanda Başbakanı Rutte: 'DEAŞ'lıları mecbur almak zorundayız' - Haber

Hollanda Başbakanı Rutte: "DEAŞ'lıları mecbur almak zorundayız"

Hollanda Başbakanı Mark Rutte, terör örgütü DEAŞ üyelerini, Türkiye'de ya da Erbil'de Hollanda misyonlarına başvurdukları takdirde mecbur geri almak zorunda olduklarını söyledi.

22.11.2019 19:50 | Son Güncelleme: 22.11.2019 19:50Hollanda Başbakanı Rutte:
Başbakanı Mark Rutte, terör örgütü DEAŞ üyelerini, 'de ya da 'de Hollanda misyonlarına başvurdukları takdirde mecbur geri almak zorunda olduklarını söyledi.
Rutte, Hollanda'dan giden DEAŞ'lıların ve çocuklarının ülkeye geri getirilmesine ilişkin, Bakanlar Kurulu toplantısı sonrası basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.
DEAŞ'lıların bulundukları bölgede yargılanması taraftarı olduğunu belirten Rutte, "DEAŞ'lılar Türkiye'de ya da Erbil'de Hollanda misyonlarına başvurdukları takdirde mecbur almak zorundayız. Bu hafta bu gerçekleşti zaten." dedi.
Rutte, DEAŞ'lıların çocuklarının bulunduğu durumun "çok korkunç" olduğuna dikkat çekerek, şunları kaydetti:
"Fakat onlar da büyüdüğü zaman risk oluşturabilir. 1 ve 2 yaşındaki bebeklerden değil ileri yaşta olan çocuklardan bahs ediyorum. Çocukların velileri ilk etapta kendileri ölümcül olan tehlikeli bir bölgede teröre destek vermek için gitme kararı aldı ve çocuklarını da bu ortamda bulunmaya maruz bıraktı. Bu velilerin sorumluluğudur, benim değil. O çocukları Suriye'ye ben göndermedim."
Gelecekte başka DEAŞ'lının ülkeye gelmeyeceği garantisini hiç bir zaman veremeyeceğini ifade eden Rutte, diğer AB ülkeleri ile yoğun iletişim halinde olduklarını ve onların bu konuda nasıl bir yol haritası çizdiklerine de baktıklarını dile getirdi.
Hollanda'da Lahey Mahkemesi 11 Kasım'da, hükümetin Suriye'nin kuzeydoğusundaki gözaltı kamplarında bulunan terör örgütü DEAŞ'lıların çocuklarının hızla geri getirilmesi için her türlü çabayı göstermesi gerektiğine karar vermişti.
Yüksek mahkeme ise bugün, hükümetin buna zorunlu olmadığına hükmederek, bunun kararını hakimin değil hükümetin kendisinin vermesi gerektiğini açıklamıştı.

Hollanda, Türkiye, Erbil, Güncel

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Haberleri
23:38 Galatasaray - Medipol Başakşehir maçının ardından - Okan Buruk
23:38 Çankırı'da yaşlı kadın evinde çıkan yangında öldü
23:37 Spor galatasaray-medipol başakşehir maçından fotoğraflar
23:34 - (Özel) Tel Abyadlı çocukların futbol sevinci
23:32 Kırgızistan Başbakan Birinci Yardımcısı Boronov: "Geçen yıl Türkiye ile ilişkilerde yeni bir sayfa...
23:00 Cinsel istismar suçundan tutuklandı, elleri kelepçeli halde firar etti
22:22 Ali Türkşen, kurucusu olduğu İYİ Parti'yi yerden yere vurdu: Seçim olsa oy vermem
21:34 ABD'den, YPG/PKK'nın Suriye'nin doğusundaki petrol sahalarını kontrol etmesine destek
21:30 Erdoğan'dan "Beştepe'ye giden CHP'li" iddiasıyla ilgili yeni açıklama: Kılıçdaroğlu da kendisini ortaya koysun, meydan okuyorum
21:22 Muharrem İnce'den Kılıçdaroğlu'na: İsmi açıklamıyorsanız CHP yönetimi kumpas kurmuş demektir
14:15 Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk duyurdu: Lisede sınıfta kalma geri geliyor
11:19 Kara Cuma'da firmaların fiyat oyunu ifşa oldu
10:58 Victoria Secret'ın yılbaşı gösterisi performans düşüklüğü nedeniyle iptal edildi
10:00 Meteoroloji'den beklenen haber geldi! Yeni haftada kar var
22.11.2019 23:39:52