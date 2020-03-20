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Hollanda Başbakanı Rutte'den halka: 10 yıl yetecek tuvalet kağıdımız var, sakin olun

Hollanda Başbakanı Mark Rutte, vatandaşlardan sakin olmasını isteyerek, ülkeye 10 yıl yetecek kadar tuvalet kağıdı stoku bulunduğunu söyledi

20.03.2020 08:13 | Son Güncelleme: 20.03.2020 09:11
Hollanda 'da koronavirüs salgınından dolayı süpermarketlere akın eden halka Başbakan Mark Rutte'den panik olmama çağrısı geldi. Başbakan vatandaşlardan sakin olmalarını isteyerek, ülkeye '10 yıl yetecek' kadar tuvalet kağıdı stoku bulunduğunu söyledi.

Çalışanlara destek amacıyla bir süpermarketi ziyaret eden Rutte, burada alışveriş yapan bir kişi ile yaptığı sohbet sırasında, "Evet, yeterli derecede var" ifadesini kullandı. Ardından rafları göstererek, "Tuvalet kağıtları yine raflarda" şeklinde konuştu.
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Hollanda Başbakanı Rutte’den halka: 10 yıl yetecek tuvalet kağıdımız var, sakin olun

Kaynak: Euronews.com

Etiketler : Mark Rutte, Hollanda, Dünya

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