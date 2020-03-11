Hollanda Başbakanı Rutte, koronavirüs salgını nedeniyle tokalaşmayın dedikten hemen sonra tokalaştı
Hollanda Başbakanı Rutte, basın toplantısında koronavirüs salgını nedeniyle tokalaşmayın dedikten hemen sonra Ulusal Halk Sağlığı Enstitüsü bulaşıcı hastalıklar birimi başkanı Jaap Van Dissel ile tokalaştıView on euronews.
11.03.2020 12:02 | Son Güncelleme: 11.03.2020 12:02
Hollanda Başbakanı Rutte, basın toplantısında koronavirüs salgını nedeniyle tokalaşmayın dedikten hemen sonra Ulusal Halk Sağlığı Enstitüsü bulaşıcı hastalıklar birimi başkanı Jaap Van Dissel ile tokalaştıView on euronews
Koronavirüs nedir? Coronavirus belirtileri nelerdir? Koronavirüs tedavisi nasıl yapılır? Koronavirüs hakkında merak edilenler ve sıkça sorulan sorular
Kaynak: Euronews.com
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