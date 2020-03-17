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Hollanda başbakanından koronavirüs uyarısı: Halkımızın büyük bir kısmı enfekte olacak

Başbakan Rutte, ülkede salgına karşı "kontrollü grup bağışıklığı" kazanılmasının gerekliliğine vurgu yaparak "Bağışıklık kazanan sayısı ne kadar çok olursa virüsün yaşlı ve hastalara yayılması o kadar az olur," dedi

17.03.2020 10:19 | Son Güncelleme: 17.03.2020 10:19
Hollanda başbakanından koronavirüs uyarısı: Halkımızın büyük bir kısmı enfekte olacak
Hollanda Başbakanı Mark Rutte, halkın büyük bir kısmında yeni tip koronavirüs (Covid-19) görüleceğini söyledi.

Başbakan Rutte, ülkede Covid-19 salgınına ilişkin canlı yayında ulusa seslendi. Salgınının kısa sürede son bulmayacağına dikkati çeken Rutte, "Hollanda halkının büyük bir kısmının önümüzdeki süreçte enfekte olacağı bir gerçek." dedi.
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Kaynak: Euronews.com

Etiketler : Mark Rutte, Hollanda, Dünya

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