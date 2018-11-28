Hollanda Basını, Ryan Babel'i Topa Tuttu: Sonunu Hazırlıyor

Beşiktaş'ın Hollandalı oyuncusu Ryan Babel'in, sosyal medyadan bir taraftarla diyaloğa girmesi Avrupa basınında geniş yankı buldu. Hollanda Milli Takımında da forma giyen Babel için kendi ülkesinden de yorum ve tepkiler geldi. Ancak hemen hemen bütün gazeteler Babel'in hareketlerini yersiz ve anlamsız olarak değerlendirdi.

SEZON SONUNDA SÖZLEŞMESİ BİTİYOR

Babel'in bu eylemleriyle Beşiktaş'ta sonunu hazırladığı yorumunu yapan Hollanda basını, "Taraftarla anlamsız bir diyaloğa girmesi yanlıştı" ifadesini kullandı. Beşiktaş yönetimi de Babel konusundaki kesin kararını Galatasaray derbisi sonrasına erteledi. Ancak yönetimin büyük çoğunluğu Hollandalı oyuncunun süresiz kadro dışı kalmasından yana. Sezon sonunda Beşiktaş'la mukavelesi bitecek olan Babel'in bu gelişmelerden sonra kulüpte kalma şansı da zora girdi.

(Akşam)