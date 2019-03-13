Hollanda Basınından Bomba İddia: Wesley Sneijder, Eşi Yolanthe Cabau'ya Şiddet Uyguladı

Wesley Sneijder ve Yolanthe Cabau çifti boşanma kararı aldı. Hollanda basını ise ikilinin ayrılık kararlarında ihanet iddialarından sonra futbolcunun şiddet uyguladığını yazdı.

Galatasaray'ın eski Hollandalı yıldızı Wesley Sneijder ve eşi Yolanthe Cabau, geçen günlerde dokuz yıllık evliliklerini bitirme kararı aldı. Futbolcunun menajeri de çiftin ayrılacağını doğruladı.

ŞİDDET VE İHANET

Takvim'de yer alan habere göre; boşanmanın nedeninin ihanet olduğunu yazan Hollanda basını, şimdi de ayrılığın beş nedenini sıraladı. İddialara göre ayrılığın temel sebeplerinin başında şiddet vardı. Sneijder'in ihaneti ise bir kez daha vurgulandı.

ÇOCUĞUNU EL BEBEK GÜL BEBEK BÜYÜTMEK İSTİYOR

Bunların dışında ikilinin çocuk büyütme konusunda da sıkıntılar yaşadığı yazıldı. Sneijder'in oğlu Xess Xava'yı sürekli futbol topuyla yetiştirdiği, Yolanthe'nin ise çocuğunu daha el bebek gül bebek büyütmek istediği vurgulandı.

SNEIJDER'IN TRANSFERLERİ EŞİNİ BIKTIRDI

Ayrıca çiftin sürekli gündemde oldukları için yıprandıkları ve Sneijder'in transferleri yüzünden sürekli ülke değiştirip yeni düzen kurmalarının da ayrılığı tetiklediği yazıldı. Hatta Yolanthe Cabau'nun Katar'ın iklimini beğenmediği aktarıldı.

CABAU'YA 116 MİLYON ÖDEYECEK

Katar ekibi Al-Gharafa SC'de forma giyen yıldız futbolcunun, Yolanthe Cabau'ya boşanırken 19 milyon euro yani 116 milyon lira ödeyeceği söyleniyor.